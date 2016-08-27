〈台北都會〉（台北）走動旅服員上路 三熱點三語服務
〔記者梁珮綺／台北報導〕「歡迎到台北玩！」台北市觀傳局首推「走動式青年旅服」，今起至十二月卅一日，每週六、日在西門町、士林、信義三處觀光熱點，有精通英語、日語、韓語的青年旅遊服務員，提供旅客交通指引、觀光資訊詢問，讓旅客不用擔心找不路，還能一手掌握當地旅遊熱點，詳細導覽路線、時間可上網（http://new.travel.taipei/zh-tw/information/mobileservice）查詢。
觀傳局長簡余晏表示，台灣最美的風景是人，在各式應用軟體當道的網路世代，由人散發的真誠與熱心，讓服務更有溫度；而為了方便旅客辨認走動式青年旅服員，觀傳局沿用北市旅遊服務中心制服設計，只要旅客看到身穿黃色襯衫、搭配黑色長褲或黑色及膝裙、頭戴黑色草編帽者，就可上前詢問。
來自日本的塚田翔子，說得一口流利中文，負責導覽信義商圈，笑說自己四年前第一次到台灣旅遊，搭台北捷運時不知道該搭乘哪條路線，「有位中老年人用日文問我需不需要幫忙，讓我印象深刻，覺得台灣人都很熱情！」也讓她申請打工簽證赴台一年，要好好體會台灣的美好。
曾在北捷擔任兩年站務員的張夢如精通英、法、日、韓四國語言，選擇導覽西門町，「在北捷工作時遇過很多日、韓旅客，而西門町有童年回憶，所以想帶旅客認識。」在國外旅遊時曾接受過類似服務的江怡精通韓文，覺得可藉此幫助外國旅客，因而報名。
走動式青年旅服員共有六十名，負責招募的1111人力銀行副總經理李大華表示，有近五百人報名，相當踴躍，採一階段書面與二階段語言面試，選出六十人。
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標題：〈台北都會〉（台北）走動旅服員上路 三熱點三語服務
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