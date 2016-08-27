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〈台北都會〉第二場聯合婚禮 浪漫英國風 邀約66對新人

2016-08-27

〔記者何玉華／新北報導〕今年第二場聯合婚禮將於十月卅日在淡水漁人碼頭舉行，主題是浪漫英國風，預計招募六十六對新人，由市長朱立倫親自證婚；九月三日上午九點起在市府一樓西側大廳報名，副市長侯友宜說，第一場聯合婚禮六十六對新人中，已有廿對懷孕，希望聯合婚禮都能帶給新人好「孕」，早生貴子。

民政局長江俊霆表示，第二場聯合婚禮走浪漫英國風，主題穿著是新娘穿低肩時尚蕾絲婚紗，新郎著燕尾服或是傳統蘇格蘭裙；每對新人都乘坐豪華馬車進場走紅毯，現場還有十隻高兩百卅公分的淡水古蹟守衛兵伍迪熊，撒出五彩繽紛的紙花，象徵迎向多采多姿人生。

9月3日報名 額滿即截止

還藉由英國諺語「有新、有舊、有借、有藍，錢幣放鞋內，萬事不會愁」設計英國傳統儀式，讓男方將錢幣放進新娘的高跟鞋內，期望帶給新婚夫婦吉祥和財富；另外，除了十大超值新人好禮外，加碼摸彩禮將送兩對新人英國來回機票。江俊霆說，只要在新北市設籍或就業的未婚男女皆可報名，上一次有人在七十二小時前就來排隊，九月三日報名，新人要多留意，報名額滿立即截止。

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  • 新北第2場聯合婚禮走英國風，將於10月30日在淡水漁人碼頭舉行。（記者何玉華攝）

    新北第2場聯合婚禮走英國風，將於10月30日在淡水漁人碼頭舉行。（記者何玉華攝）

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