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〈南部〉台灣首座高架輕量單軌 先推綠藍2線

2016-08-26

〔記者洪瑞琴／台南報導〕市府積極規劃全台首座高架輕量化的單軌系統建置，昨日市政會議，交通局報告「綠線-府城橫貫線」與「藍線-中華環線」二條路線可行性研究定案，總造價逾六百億元，將陳報交通部審核。

市府推動期程，這二年爭取中央核定可行性研究計畫，一○七至一○八年綜合規劃計畫核定，一○九至一一四年設計發包施工，將近「十年願景」。

台南「先進運輸系統」中的路網規劃，考量大台南城鄉發展均衡，市府共規劃十二條路線，總長二百公里，藉由路網串連府城、南科及新營三大核心，並分「優先路網」、「二期路網」及「未來路網」三階段建置。針對台南交通與道路特色，預計採高架跨座式單軌系統（Straddle-beam Monorail），盼能完成「捷運化公共運輸系統」的最後一塊拼圖。

交通局表示，其中關鍵的一環「優先路網」，目前已規劃「綠線-府城橫貫線」與「藍線-中華環線」二條，綠線起訖點為平實轉運站-永華市政中心，約十一．九公里，造價一九九億餘元；藍線起訖點為永華市政中心-平實轉運站，以環狀線路規劃，約廿七．三公里，造價四五八億餘元。

交通局表示，綠線與藍線二條單軌路線已完成可行性研究評估，其系統型式傾向採高架跨座式單軌系統，預定採取自建自營模式，出資額度預期包含中央補助款四○四億元與市府自籌款二五四億元共同分擔，總建設經費估計約六五八億元。

交通局表示，高架跨座式單軌系統優點，可滿足台南交通及道路路幅窄、街廓短的特性，工程期較短，建設成本較低。此外，對都市景觀及環境衝擊較小，亦較符合未來都市旅運需求。

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  • 平實營區轉運站模擬圖。（記者洪瑞琴翻攝）

    平實營區轉運站模擬圖。（記者洪瑞琴翻攝）

  • 藍線—中華環線路網。（記者洪瑞琴翻攝）

    藍線—中華環線路網。（記者洪瑞琴翻攝）

  • 綠線—府城橫貫線路網。（記者洪瑞琴翻攝）

    綠線—府城橫貫線路網。（記者洪瑞琴翻攝）

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