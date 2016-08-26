〈南部〉台灣首座高架輕量單軌 先推綠藍2線
〔記者洪瑞琴／台南報導〕市府積極規劃全台首座高架輕量化的單軌系統建置，昨日市政會議，交通局報告「綠線-府城橫貫線」與「藍線-中華環線」二條路線可行性研究定案，總造價逾六百億元，將陳報交通部審核。
市府推動期程，這二年爭取中央核定可行性研究計畫，一○七至一○八年綜合規劃計畫核定，一○九至一一四年設計發包施工，將近「十年願景」。
台南「先進運輸系統」中的路網規劃，考量大台南城鄉發展均衡，市府共規劃十二條路線，總長二百公里，藉由路網串連府城、南科及新營三大核心，並分「優先路網」、「二期路網」及「未來路網」三階段建置。針對台南交通與道路特色，預計採高架跨座式單軌系統（Straddle-beam Monorail），盼能完成「捷運化公共運輸系統」的最後一塊拼圖。
交通局表示，其中關鍵的一環「優先路網」，目前已規劃「綠線-府城橫貫線」與「藍線-中華環線」二條，綠線起訖點為平實轉運站-永華市政中心，約十一．九公里，造價一九九億餘元；藍線起訖點為永華市政中心-平實轉運站，以環狀線路規劃，約廿七．三公里，造價四五八億餘元。
交通局表示，綠線與藍線二條單軌路線已完成可行性研究評估，其系統型式傾向採高架跨座式單軌系統，預定採取自建自營模式，出資額度預期包含中央補助款四○四億元與市府自籌款二五四億元共同分擔，總建設經費估計約六五八億元。
交通局表示，高架跨座式單軌系統優點，可滿足台南交通及道路路幅窄、街廓短的特性，工程期較短，建設成本較低。此外，對都市景觀及環境衝擊較小，亦較符合未來都市旅運需求。
看更多！請加入自由時報粉絲團
驚喜！台東縣蘭嶼鄉是海龜保育重鎮，台灣海洋大學研究團隊持續記錄綠蠵龜，發現今年母龜上岸產卵創近年新高，前晚更一舉順利孵化八十三隻，台灣海大生…
- 東京奧運以「台灣」出戰？ 日網站連署人數破7成
- 上學被圍毆想自殺...天才唐鳳活出自我 1人辯倒全場
- MLB》被「拳王」歐多撞倒 他的反應竟是…（影音）
- 嫁妝「添富」上酒店 捲入衝突
- 談退賽風波被罵翻 謝淑薇刪文改恭喜莊佳容
- 許宗力「再任」惹爭議 府：與連任概念不同
- 新北三峽工廠大火 延燒兩旁民宅灌救中
- 台南柳營七旬老翁疑失足 不幸溺斃魚塭
- 天下第一班長庹宗華交棒趙駿亞 － 威廉光屁屁不夠看 票房破億露6片
- 林志玲終於硬起來了！ 9字嗆爆陳冠希
- 我堅持「國機國造」 義教練機降價近2百億求售
- 三立裁員67人 否認二度瘦身
- 巴西總統羅賽芙彈劾案 展開最終審判
- 跟按摩女約好「親3下」 不給親嘴他竟掐胸...
- 沈建宏攻韓天后護航 還不快向阿姨徐若瑄討教
- 國體大新生眾「星」雲集 許淑淨及詹氏姊妹入列
- 中職》中信第2指名新秀詹子賢 生涯首安出爐
- H奶乳搖妹曬姊妹照 超深邃豪溝大方露
- 申皓瑋簽約金520萬加盟犀 追平陳琥高中生紀錄
- 《超模力 運動力》亞洲首模劉雯
- （影音）周董投籃狂電林書豪 合拍MV一天搞定
- 南韓樂天副會長涉貪上吊自殺 遺書達4頁集團內部震驚
- 與市場相鄰的台中文學館開館 讓市場飄文學味
- 寫切結書不等於已和解 元配告小三獲賠
- 《台股青紅燈》台股為何都不跌?
- 台灣美景北投圖書館 木棧道被玩家踩壞...
- 華航首架空中巴士A350完成組裝 第三季交機
- TRF損失準備 北富銀提呆10億元
- 小男友為看格鬥賽放天后鴿子 翹臀珍怒提分手
- 步姊秀辣照 罩杯激增比臉大
- 前硬後軟！MV挨批無知 玖壹壹道歉網友不領情
- 台61線229K五條港交流道 北上匝道封閉2天
- 台中高鐵站違規計程車多 烏日警取締「打鳥」
- 被指「大嘴巴」解散主因 MC40許願文挨轟反擊：我做人失敗
- 前國策顧問拱爭取諾貝爾和平獎 馬辦打臉
- 週休二日座談 工會支持一例一休
- 美桌遊「親愛領袖」 玩家扮演金正恩及其幕僚
- 中客愛台灣檜木價格翻倍 神木聖地慘淪屠宰場
- 今年首例萊姆病 瑞典籍男性境外移入
- 日矽併公文跑遍各國
標題：〈南部〉台灣首座高架輕量單軌 先推綠藍2線
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email