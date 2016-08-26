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〈北部〉疑不爽酒駕被抓 騎士喝茫撞派出所

2016-08-26

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕醉漢騎機車衝撞派出所！莊姓男子昨中午酒後，頭戴安全帽、騎著輕型機車，直衝羅東警分局開羅派出所，把派出所強化玻璃門撞塌。莊男曾因酒駕被抓過3次，員警懷疑他心生不滿才衝撞派出所，但莊男否認，辯稱是要來報案，因煞車不及才撞上門。莊男酒測值達0.7，被依公共危險、妨害公務、毀損公物罪嫌移送。

警方調查，50歲莊男目前無業，領有中度身心障礙手冊，昨中午12時5分，騎著機車從開羅派出所對面的教堂，一路加速直直往前衝。喝醉酒的他，騎機車左搖右擺、衝進派出所，玻璃自動門應聲倒下，門框也被撞彎；莊連車帶人被門壓住，派出所內一片狼藉，桌椅也被撞歪，當時所內有9名警員，所幸沒有人員受傷。

莊男滿身酒味，佯稱是要來報案的，因煞車失靈才一頭撞進來，否認是故意衝撞。員警詢問要報什麼案，莊卻支吾其詞，講不出個所以然。警方對他實施酒測，酒測值高達0.7；經查，莊曾因酒駕被抓過3次，最後一次被開羅所員警取締，員警懷疑莊男疑因不滿多次遭取締，憤而衝撞派出所。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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  • 莊男（中）騎機車撞派出所，造成大門全毀。 （記者簡惠茹翻攝）

    莊男（中）騎機車撞派出所，造成大門全毀。 （記者簡惠茹翻攝）

  • 莊男騎機車撞派出所，造成大門全毀。 （記者簡惠茹翻攝）

    莊男騎機車撞派出所，造成大門全毀。 （記者簡惠茹翻攝）

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