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〈中部〉設計聖奧德天主堂 93歲鮑博展畫

2016-08-26

〔記者王善嬿／嘉市報導〕被譽為「南台灣最美教堂」的嘉義市歷史建築、天主教嘉義教區「聖奧德天主堂」，締造者之一美籍墨西哥裔藝術家鮑博（Francisco Borboa），創作不輟，為傳揚信仰而繪製聖經油畫二十七幅，今年運來聖奧德堂展覽，展期二十九日至九月十一日，他在後天將透過視訊現身，以他跟妻子、建堂神父畢耀遠的名義，捐贈其中二十幅給教堂典藏。

聖奧德天主堂是五十七年前由畢耀遠與鮑博，以一雙祈禱的手側視圖為發想，建造出梯形、馬賽克拼貼的教堂，因採用大量馬賽克磚圖案裝飾聖堂內外，也是全國首座馬賽克藝術拼貼教堂，有「南台灣最美馬賽克教堂」美譽。

聖奧德堂志工李瑞芬表示，畢耀遠經神父黃啟祥引薦認識鮑博，兩人一起討論、設計教堂，運用馬賽克磁磚拼貼出十九幅壁畫，鮑博並以中文名「鮑藝雲」落款在其中五幅，成為暗藏畫中的「密碼」之一；教堂後方二樓牆面則由鮑博一人發揮，在黑底白色的水泥牆上，勾勒沒有臉、只有身形線條的聖家圖案，也奠定他此後的創作風格。

李瑞芬說，高齡九十三歲的鮑博仍持續創作，為傳主愛，所繪二十七幅聖經油畫都有紅色，具有「耶穌流寶血洗淨人罪」、「主愛世人」等宗教寓意，也代表他對生命的熱愛。

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  • 聖奧德天主堂被譽為南台灣最美馬賽克教堂。（記者王善嬿攝）

    聖奧德天主堂被譽為南台灣最美馬賽克教堂。（記者王善嬿攝）

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