六都人口淨遷入 桃園6連霸／台北房價太高 高雄工作機會少 人口外移流失

2019-01-24

〔記者陳鈺馥、周彥妤／綜合報導〕內政部公布，台灣六都直轄市占全國總人口近七成，高達一千六百卅四萬餘人住在六都直轄市，在二○一八年以桃園市淨遷入二．三萬人最多，連續六年蟬聯第一，成為全台人口吸力最強的都會區。

內政部表示，去年底我國戶籍登記人口為二三五八萬餘人，較前年底增加一．八萬人，增幅○．八‰，人口成長率首度下降至一‰以下，人口增加數、增幅皆創歷年新低。

根據內政部統計，去年人口總增加率以桃園市增幅十四．九‰最大，台中市增六．○‰居次，台北市減少五．五‰為最多。以高雄市、台北市二都為例，遷出人口都多於遷入，高雄市遷出一九九○人，首都台北市更高達一萬九六三二人遷出。

房仲業者研判，近六年桃園市能成為全台人口吸力最強縣市，雙北房價太高應是主要推力，光二○一五年桃園淨遷入達三．六七萬人，去年也有二．三萬人水準，站穩六都人口淨遷入冠軍。

內政部官員分析，遷入人口多寡受房價、社會福利、就業機會、交通、托育政策、薪水等因素影響，桃園房價低、社會福利政策不差，距離台北一個小時車程，相對有人口遷入誘因。

官員指出，台北市房價太高、居住大不易，受薪階級相對負擔重，當民眾遷入成本高，遷入人口自然較少；高雄市遷入人口少，研判應是就業機會較少，導致人口遷出較多。

機捷縮短通勤時間 受薪階級出走台北

台北市民政局長藍世聰表示，北市人口減少是近幾年的趨勢，以流向桃園為首、新北次之，遷出人口多是受薪階級的青壯世代，尤其當桃園機場捷運通車後，縮短往返交通時間，通勤變得更加便利，若從經濟、交通、就學等面向上，移出北市後生活比較容易，人口自然流動。

藍世聰表示，過去所有資源都集中北市，並非均衡發展，該現象反映區域平衡，不見得一定是壞事，且北北基桃也可落實一日生活圈。

藍世聰說，北市社會福利其實比其他縣市都好，但還是得解決高房價、商圈沒落問題，另須促成薪資提升，讓賺錢機會多一些，減低生活負擔，這些是能吸引人口回流的方向，也是北市府努力的目標所在。

2018年 六都淨遷入人口比一比（記者陳鈺馥製表）

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