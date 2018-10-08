北台週三下探18度 中南部日夜溫差大

2018-10-08

〔記者蕭玗欣／台北報導〕秋意漸濃，未來一週全台將持續受東北風影響，天氣持續轉涼。中央氣象局表示，六日晚間第一波東北季風增強，預計九日以前，各地早晚都會稍感涼意，低溫約廿二、廿四度，中南部受清晨輻射冷卻影響，日夜溫差恐逾十度，而基隆、北海岸和新北山區會有較大雨勢。氣象局並預估，十日晚間第二波東北季風增強，北部沿海空曠地區低溫恐下探十八、十九度。

氣象局預報員林定宜表示，受第一波東北風影響，北部、東半部將有局部短暫雨，中部山區和南部有午後局部短暫雷陣雨；溫度方面，北部、東北部高溫廿六、廿八度，低溫廿二到廿四度，中南部清晨低溫約廿二到廿四度，高溫可能破卅度。

第二波東北風預計十日報到，預估比前一波稍強，北部地區夜晚及清晨低溫約廿度，在北部沿海空曠地區可降至十八至十九度，中南部仍應注意日夜溫差大。降雨方面，北部及東半部地區須注意較大雨勢，其他地區則為多雲到晴，午後南部地區及中部山區有局部短暫雷陣雨。

環保署提醒，未來一週受到東北季風影響，中南部風速較弱，易有污染物累積；另要注意十一日可能再有另一波境外空污移入，影響局部地區空氣品質。

環保署預估，十日以前，高屏空品區以及馬祖地區為「紅色警示」等級；中部、雲嘉南空品區以及金門、澎湖為「橘色提醒」等級；其他地區則為良好到普通。