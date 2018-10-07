合格數逾55萬 反同2公投案可望成案

2018-10-07

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中選會昨日公布由下一代幸福聯盟所提「婚姻定義」、「反同志教育」二項愛家公投連署查對結果，兩案合格份數皆高於五十五萬份，遠超越廿八萬份成案門檻，可望順利「公投綁大選」。

中選會統計，由幸福盟公投行動總召游信義提案之「你是否同意民法婚姻規定應限定在一男一女的結合？」婚姻定義公投，合格數五十六萬五六七六人、不合格遭剔除高達十一萬二二九六人。

兩案「死人連署」 加起來僅千餘人

據查對結果，「婚姻定義」公投十一萬多份不合格剔除數中，以「未簽名或蓋章」四萬二○二五人最大宗，依序為「未填具戶籍地址或錯誤」三萬五五六六人、「身分證字號錯誤」一萬一二五四人、「重複簽署」一萬一二五三人、「有偽造情事」四三七六人、「死人連署」六一二人等。

另一案也由幸福盟理事長曾獻瑩所提「反同志教育」公投提案，全國各戶所十月五日截止查對，合格數達五十五萬六三六六人，不符合規定遭剔除有十一萬三八○二人，其中「死人連署」有五三五人。

經統計，「反同志教育」公投也出現四萬一千多人因「未簽名或蓋章」遭剔除，連署人自家戶籍地錯誤有三萬七三七八人，「身分證字號錯誤或不明」一萬二五○九人，「重複簽署」也有一萬七四一人。

有鑑於高達十八萬份不合格數、「死人連署」破萬人的國民黨「反空污」公投，上週已闖關順利成案「公投綁大選」，合格數遠高出廿萬份的「婚姻定義」、「反同志教育」二公投，幾乎篤定可成案。

幸福盟聲明指出，二項公投合格率皆高達八十三％以上，「死人連署」數量比例為萬分之九，遠低於內政部公布去年國人一年死亡率千分之七．三，此屬於正常現象。

挺同2公投送件晚 雙十後查對

據了解，幸福盟另外所提第三案「同婚專法」公投，第二階段連署查對資料六日將送回中選會，待作業流程完成後，再對外公告；至於挺同婚姻平權二公投，因送件較晚，預定雙十國慶日各戶所才會截止查對，之後再送交中選會公告。

中選會發言人陳朝建表示，預定十月九日加開委員會議，審議近日依法查對彙整完竣案件，並依法公告及處理。