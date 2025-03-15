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    桃園八德木造房火警 一家3口命危送醫

    八德老式住宅火警，造成3人OCHA送醫。（圖由警方提供）

    八德老式住宅火警，造成3人OCHA送醫。（圖由警方提供）

    2025/03/15 14:07

    〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市八德區豐德路一處老式木造結構建築物，今中午發生火災，雖然消防人員到場後不到半小時就將火勢撲滅，但仍有3人OHCA無生命跡象（夫妻及兒子）送醫急救，其中先生姓趙、年約28歲及2歲兒子送聖保祿醫院；另妻子24歲謝女送部立桃園醫院，所幸經急救後3人都已自主恢復心跳、呼吸，至於損失及起火原因仍在調查中。

    消防局勤指中心是於中午12點10分接獲民眾報案，出動各式消防、救護車輛22輛及52名消防人員前往搶救，12點17分到達現場後，發現起火的老式木造結構住宅為1樓建築、面積約30平方公尺，消防人員立刻拉起水線滅火，12時點33分控制火勢、12點44分將火勢撲滅，只是整棟房子已經燒得面目全非，並波及兩旁的住宅，警消清理火場發現趙姓夫妻及2歲兒子都沒生命跡象，立刻送醫急救。

    據悉，消防人員到場，發現在門外的電動自行車已經被燒得面目全非，由於這棟住宅至少有6、70年歷史，到底是室內電線走火引發火災波及外面的電動自行車，抑或是電動自行車起火燒到裡面的住宅，仍待鑑定釐清。

    八德老式住宅火警，造成3人OCHA送醫。（圖由警方提供）

    八德老式住宅火警，造成3人OCHA送醫。（圖由警方提供）

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