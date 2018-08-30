台中增5例登革熱 疑從菜園延伸社區／新北增一例、高雄二例 研判源頭為境外移入

2018-08-30

〔記者林惠琴、方志賢、林曉雲／綜合報導〕登革熱疫情持續擴大！疾管署公布國內新增八例本土登革熱，包括台中市五例、新北市一例、高雄市兩例。台中市群聚感染疑似從開心農場菜園延伸至社區，且整個縣市累計二十五例，已成為全台病例數最多縣市。高雄市新增案例從感染時間點推估與淹水無關，且南部病媒蚊指數尚低，加上登革熱防疫經驗豐富，研判不致造成大流行。

台中市新增五例感染第一型登革病毒，發病前均有開心農場或周邊地區活動史，研判為開心農場群聚感染，四人住院、一人在家休養。

不過，疾管署副署長羅一鈞表示，其中兩例個案活動地為距離開心農場一公里以上的里別，超過蚊子飛行距離，推估有隱藏病例未被發現而引傳染。他指出，開心農場承租戶共二三二戶，來自台中各地，疫情擴散風險大，台中市府每日追蹤承租戶健康，並針對農場與周圍六個高風險里別加強防治。

新北市新增一例，住家與瓊林里群聚感染個案的活動地相近，確診感染第二型登革病毒，研判也是瓊林里群聚感染，現住院中。

羅一鈞說明，經序列比對，新北市瓊林里群聚感染的病毒與馬爾地夫病例相似，且當地五月底有一名境外移入病例，推估是源頭。台中開心農場群聚感染的病毒，與泰國、緬甸發現病毒相似，但當地並無境外病例，可能有潛在境外移入病例未被發現。

羅一鈞指出，新北市疫情應已趨緩，台中市可能在九月初出現第二波傳染。由於主要病媒蚊是白線斑蚊，而非散播力較高的埃及斑蚊，應不致發生以往南部大流行上萬病例的狀況。

另外，高雄市新增兩例為三民區安發里六十五歲男性、寶龍里七十一歲女性，於八月二十六日、二十七日發病，以登革熱感染至發病需三至十四天回推感染時間點，研判與近日淹水無關。兩人住家相距約五百公尺，且鄰近一名日前確診從馬爾地夫境外移入病例，不排除與此有關，疾管署將比對病毒序列釐清感染源。

全國共有六○二所學校受災，經過搶修，各中小學今天都將如期開學，僅高雄市汕尾國小附設幼兒園因消毒作業延後至九月三日開學。教育部提醒各校小心防範登革熱。

全國55例 台中25例最多

據統計，全國共五十五例本土登革熱，分別為台中市二十五例、新北市二十二例、高雄市三例、台北市及嘉義縣各兩例、桃園市一例。