電子煙納管禁售 業者籲開公聽會

2018-08-13

〔記者林惠琴／台北報導〕國內「菸害防制法」原已十年未修，衛福部國健署提出的修正案，去年在立法院一讀通過，預計最快下個會期二、三讀，草案重要內容是將電子煙納入管制，禁止製造、輸入、販賣。董氏基金會力挺政府立場，電子煙業者則認為，應召開公聽會再做討論。

陽明大學衛生福利研究所教授李玉春曾發現，以二○一四年為例，國內可歸因於吸菸與二手菸死亡者，共計二萬六五四五人，直接與間接支出成本約一七○五．六億元，尚不含自費醫療支出約一四八二．八億元，可占ＧＤＰ一．○六％。

董氏基金會菸害防制中心主任林清麗表示，雖然電子煙有不具煙霧的好處，但仍有危害健康的風險，目前澳門、新加坡、泰國、巴西等地，均全面禁止電子煙，我國經由全面禁用可達到「無害」狀況，為何要退一步開放變成「減害」？

林清麗更以淡菸為例，過去原本也以為對健康的傷害低於一般紙菸，經過數十年後，卻證實其危害相等，因此儘管如今電子煙看起來較無害，但事實未必如此。

不過，台灣電子煙產業發展協會籌備處秘書長王郁揚認為，目前英國、加拿大、紐西蘭等均開放電子煙，我國政府全面禁用電子煙，卻不管危害健康更高的紙菸，並不合理。他強調，支持未滿十八歲禁用電子煙，甚至可適度課稅，但應參考國外做法，例如未含尼古丁採一般商品管理，有含尼古丁通過醫療等級認證視為藥品管理、未通過醫療等級認證視為菸品管理等，並且可管制販賣者條件。

王郁揚強調，政府修法未召開公聽會，忽視相關產業、民眾的意見，應該要讓各界聲音有表述的機會。

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