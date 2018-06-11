「管」被推薦送件日 台大同天補件同意兼職／教部調查校長遴選案 發現諸多「巧合」

2018-06-11

〔記者黃以敬、林曉雲、吳柏軒／台北報導〕台大校長遴選爭議四起，遴選出的台大教授管中閔遭查未向台大申請就兼職台灣大薪酬委員等職務涉及違法，教育部彙整資料更發現，去年十月二日是台大校長推薦參選截止收件日，當天不僅台大才正式發文補件同意管的台灣大兼職，也是管被推薦參選台大校長的正式送件日，時機的諸多「巧合」再引議論。

管違法事證明確 已失資格

教育部強調，即使台大在最後一天有補件同意管兼職，但管未申請卻早偷跑兼職薪酬委員會召集人的違法事證明確，按法規，早已喪失參選校長的資格。

教育部昨也再次提醒台大校方，依法，台大就算提起訴願，並無法停止教育部退回遴選案要求補正、重選的行政效力，台大仍應儘速重啟校長遴選。

依據台大一○五年修正公告兼職規定，教授須獲得學校正式核准並簽訂產學合作契約，才能正式上任兼職。但管中閔遭查證去年六月就被台灣大公告兼職薪酬委員等，卻到八月才提申請，更未獲校內簽核就上任開會，明顯違法。

教育部調查報告更顯示，台大行政單位是在校長遴選推薦參選截止的十月二日，發文補件同意管的兼職，而且，管被推薦參選校長遞件也剛好趕上截止的同一天。

遴委不知管兼職台灣大

教育部次長林騰蛟表示，教部調查報告的台大遴選時間表，是依台大所送資料整理。而有台大校長遴選委員也證實，在一月底遴委會開會時，看過台大資料顯示管確是在十月二日送件，與台大同意管兼職同日，當時看到有覺得頗巧合；而在一月五日投票遴選時，遴委們根本不知管有兼職台灣大，也不知道和遴委蔡明興同屬台灣大而有商業利害關係，事後回想相關作業日期確實「太巧」。

台大機械系特聘教授陳炳煇認為，其實只要公司肯繳產學合作經費，教授兼職都會被同意，管中閔的參選送件日壓在公文同意日，其實是考慮過多，但也顯示其個人或推薦人明白「未同意」將產生違法兼職狀態，對校長選情不利，但事態發展至今，管中閔其實已被證實產生了違法兼職的狀態。

對於管遞件參選與補件同意恰巧都在同一日，台大主秘林達德則表示，遞件參選日期他不清楚，確切日期須問遴委會。台大遴委會則未對此作出回應。

對於台大少數教授兼職偷跑違反台大內規及教育人員任用條例的爭議，林騰蛟並指出，教育部已針對大學兼職企業董事涉法問題，會同金管會針對制度及法規進行檢討調整，預計於六月下旬邀集大學校院代表、法務部及金管會開會討論，希望能訂出更完善嚴謹的規範。