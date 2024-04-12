創世台南院園遊會預購僅1成 歌手郭忠祐、杜忻恬獻唱宣傳

創世基金會台南院公益園遊會，今年園遊券預購大不如前，迄今只有一成，亟需各界支持。（圖由創世台南院提供）

2024/04/12 17:14

〔記者蔡文居／台南報導〕創世基金會台南院每年都會舉辦公益園遊會，之前因疫情停辦2年，今年復辦，但預購園遊券大不如前，迄今只有1成。歌手郭忠祐、杜忻恬今天到創世基金會台南安養院獻唱，擔任愛心大使協助宣傳園遊會，力挺創世植物人。

創世台南院表示，今年公益園遊會將於4月27日（六）下午2點舉辦「愛洄來．公益園遊會」，義賣所得全數捐助創世基金會。今年有將近80至100攤的愛心單位參與，是安養院募集服務經費的重要來源之一。往年這時候，預購園遊券一般已達5成，但今年預購並不理念，目前只有1成。

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公益園遊會當天並有抽獎，由金海國際旅行社提供的澳門來回機票、品諾電風扇、杰威通路隨身氣泡水機等摸彩獎品。

郭忠祐、杜忻恬說，當天他們會到現場表演，希望喜歡他們的粉絲可以一起來走走，吃喝玩樂之餘又可以做公益。

另外，尚沃企業經理劉明飛慷慨捐助10萬元幫助創世安養服務；南山人壽鳳凰通訊處處經理郭君萍帶頭響應愛心設攤，帶領通訊處同仁一起為植物人獻愛；台南華一扶輪社除了園遊會當天設攤義賣外，社長謝馨慧還加碼捐助8萬8千元，希望能藉此拋磚引玉。

創世台南院院長孫淑媛表示，園遊券每張面額100元，還可參加摸彩，提前預訂能獲得潔芬抗菌洗手露、芳榮禾家米、一家人益生菌洗髮精等禮品。

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