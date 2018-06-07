歷史建物礁溪天主堂遭偷拆 竟只能罰3千

2018-06-07

暫定古蹟期限屆滿 縣府未核定也未展延

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣礁溪天主堂（含天主堂、辦公室及宿舍、文聲復健院）等歷史建物，去年十一月獲宜蘭縣政府列為「暫定古蹟」，但今年四月暫定期限屆滿，文化局卻未核定文資身分，也未給予期限展延。結果復健院與天主堂昨天被發現遭開膛破肚，整批建物成了斷垣殘壁，但因不具文資身分，拆除行為只能依建築法罰三千元。

天主教會否認拆除 文化局再暫列古蹟

文史工作者懷疑是天主教會所為，天主教台北總教區否認。文化局則緊急再度啟動暫定古蹟程序，並將進行調查，若再拆除將移送法辦。

礁溪天主堂建於一九六三年、復健院於一九七一年由天主堂神父募資興建；復健院做為小兒麻痺孩童生活、復健及複診場所。不過，建築群因不符新建築法規規定，一九九五年功成身退，空間長期閒置。

去年四月，地方提報列為歷史建築，文化局十一月給予半年暫定古蹟身分，再評估是否具文資保護需要，天主教會則反對列入保存。暫定古蹟期限今年四月到期，但文化局未核定、也未展延，等同解除文資身分。

「宜蘭文資史上最黑暗的一天」

昨日天主堂與文聲復健院被發現遭到拆除，天主堂屋頂只剩一半，復健院牆面幾乎全被推倒。網友將照片PO出引發各界撻伐，痛批是「宜蘭文化資產史上最黑暗的一天」。

提報人葉永韶說，會拆除建築的，大概是反對保存的教會，他對縣府很失望，已經拆成這樣，保留還有什麼意義？建議縣府在廢墟現場立個碑，把宜蘭文化史最羞恥的一刻記錄下來，供後人警惕。

文化局指出，相關建物不具文資身分，無法用文資法處罰，但未經申請擅自拆除，可依建築法開罰三千元，文化局將進行調查，並立即啟動暫定古蹟程序，若再有拆除動作，將依文資法送辦，可處六個月至五年徒刑，七月再召開文資會審議其身分。

天主教台北總教區否認建築是教會拆的，不清楚天主堂與文聲復健院現況，相關承辦人也請假，無法回應。

提報資料有誤？ 民團批縣府不作為

文化局長李志勇解釋，文資審議委員會去年底開會決定要指定登錄為歷史建築，但提報資料有誤，貿然公告列入歷史建築，教會若申訴恐會成功，才決議做完調查再重行審議，調查完成時間不確定。四月暫定古蹟期限屆滿，依法只能再展延一次，如果當時展延、調查仍未完成，就不再有約束力，才決議暫不予展延，這是文化局的策略。

守護宜蘭好山好水行動聯盟發起人孫博萮批評，縣府該作為不作為，反而以土地、房屋所有權人資料有誤，要求補正重行審議，拒不公告與展延文資身分。而今建物被拆，再重新啟動文資程序，亡羊補牢，已無意義了。