公托+職場友善 才能提高生育率

2018-05-17

〔記者林惠琴、林曉雲／台北報導〕為了力抗少子化，行政院昨公布育兒津貼發放範圍，將由現行零至二歲擴大為零至四歲，且前兩胎每月兩千五百元，第三胎再加碼補助至每月三千五百元。但民團認為，從國外經驗來看，砸錢效果恐有限，仍須搭配公共托育、職場友善政策，讓民眾兼顧育兒與工作，才能提高生育意願。

托育政策催生聯盟發言人王兆慶表示，歐洲曾發表研究發現，現金補貼額度每增加ＧＤＰ的一％，生育率會提高○．○二五二，以台灣二○一五年ＧＤＰ為五二三○億美元計算，ＧＤＰ的一％約一千五百億新台幣。零至二歲托育覆蓋率每增加一％，生育率也會提高○．○○六。

不過，若勞動條件不變，當女性平均年總工時增加一百小時，生育率就會減少○．○七六，以每月上班二十二天計算，每天加班並不到一小時，但造成生育率降幅卻可能是現金補貼、托育覆蓋難以補足。

王兆慶認為，要解決少子化，必須還得改善工作與家庭的相容性，公共托育與友善職場是關鍵因素，或可參考瑞典育嬰假彈性化，媽媽不用一次請完，可視育兒所需分批使用；以及有些國家採取家有兩、三歲嬰幼兒，每天工時減一小時等做法。

婦女新知基金會政策部主任覃玉蓉也指出，生養小孩不僅消費增加，更需要照顧時間，即使祭出現金補貼政策，但青年低薪、高房價問題不改善，就算想生的人也會一再推遲生育年齡，且過長工時無法調整的話，生養仍是大不易。

幼教總會：自學幼兒應適用

中華民國幼教聯合總會總會長何明德則表示，行政院將發放育兒津貼直接發放給家長，還給家長教育選擇權，樂觀其成，建議對五歲幼兒的育兒政策比照發放，對居家照顧的孩子（採自學方式的幼兒）也一體適用，才能全部照顧到所有幼兒。