系統台業者反彈／批NCC管太多 恐失發展差異化

2018-03-04

〔記者吳柏緯／台北報導〕NCC要求有線電視系統台業者須提供至少兩組供消費者選擇、單頻單買與頻道商可自組套餐等規劃，系統台業者批NCC管太多，過度管制將讓有線電視產業失去發展差異化的機會。

南天有線電視總經理劉中勝指出，基本頻道Ａ方案規定必載的台視、中視、華視、民視與公視，本來就不用付費，如果只想看這些頻道的收視戶，何苦再多花錢給系統業者？他認為不該強制規定，應由各業者自行決定，例如基本頻道套餐二百元，然後再搭配想看的組合餐，這樣或許可看台數變少，但收視戶可看到自己想要的頻道，花費也不高。

此外，業者認為，現在的影音服務平台眾多，民眾選擇已經多元，如果想要「單頻單選」，可以利用網際網路接收影音內容，強制有線電視也要「單頻單選」，沒有意義。

台灣有線寬頻產業協會理事長彭淑芬批評，該草案賦予頻道商享有自組套餐的權利，且系統業者不得拒絕，已嚴重侵害系統業者財產權，甚至有違憲之虞。

未來月繳低於300元 系統台賠售

另外，草案中規定，業者提出的分組方案中，至少要有一組內容應包含新聞、兒少、戲劇、電影及教育等五大類頻道各兩個，彭淑芬認為，台灣各地收視習慣不一樣，應開放各有線電視業者依其所在地區的收視習慣，訂定基本組合餐。

外界常形容系統業者是「躺著賺」，系統業者說，維持網路營運和頻道授權，加上工程、人事支出，粗估每戶每月成本至少三百元，未來分組付費，面對月繳低於三百元的用戶，對系統台等於賠售。