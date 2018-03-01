學者：抑制私人運具 才能有效提升空品

2018-03-01

〔記者陳宜加、蕭玗欣／台北報導〕推動綠色運輸，交通部今年起多管齊下，推動多項措施鼓勵公共運輸、管理私人運具。學者認為，政府提供公共運輸優惠作為誘因，確實有不小的鼓勵效果，但更要有決心與魄力推動限制老舊車輛政策，逐步擴大減污成果。

中華大學運管系副教授林祥生表示，要改善空氣品質，應降低傳統燃料車對於環境的影響，並逐漸從私人運具移轉向綠色公共運輸，但相較其他國家的努力，我國腳步還是太溫和。

林祥生認為，在公共運輸已較發達的地區，政府應逐步限制路邊停車格位的提供，民眾使用私人運具不方便，就會更有意願轉乘公共運輸，才能發揮移轉效果；若老是只有道德勸說，私人運具卻依舊便宜、方便，恐功敗垂成。

至於抑制私人運具方面，林祥生說，長年來曾有不少討論，包括交通寧靜區、人口稠密地區限制燃料車或二行程機車進入等，這些措施勢必造成部分民眾生活習慣上不方便，端視政府有沒有決心與魄力實施。

公車10公里免費 民眾更願意搭

中興大學環工系教授莊秉潔也肯定環保署及高雄提出大眾運輸優惠解決空污問題，他舉例台北在有捷運之前其實空污也很嚴重，現在有了捷運，整體大眾運輸使用率也提升至四成，空品比以往改善。

不過，他說，台中及高雄大眾運輸工具使用率僅十到十五％，若政府能更積極作為，例如適時調漲油價、調高停車費，不僅可以促使民眾改搭大眾運輸工具，一方面也能籌措財源提供搭乘的優惠政策。

他也建議，高雄或許可以參考台中，十公里以內的公車免費，增加優惠措施，讓民眾更願意利用。