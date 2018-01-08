新聞分析》遴選制度 權責不清

2018-01-08

記者黃以敬／特稿

台大新校長遴選出爐，台大財金系教授、前國發會主委管中閔出線獲選，意氣風發談論治校想法；但台大此次校長遴選，不僅有遴選委員會與校務會議票選意見不一的歧異，少數「企業遴委票」的關鍵影響也引發疑慮，部分學者更憂心遴委會中校內人士代表性不足、而遴委會凌駕校務會議卻又是「有權無責」，大學校長遴選制度的檢討呼聲，其實已在校內出現。

管中閔獲選台大新校長，被視為跌破外界眼鏡，主因之一就是台大校務會議，高達六十一票表達不推薦，遴委會卻選出在候選人中高居反對票數第二名的候選人為校長，遴委會與校務會議意見不一，可預見未來新校長的校務推動將充滿變數。

校內代表9人 不到遴委會半數

這也使得遴委會二十一位委員的代表性在台大校內引起議論；台大校內代表僅九人、不到遴委會半數，代表性不足的疑慮難免。

而依大學法，校務會議是大學最高決策組織，台大此次選舉卻也凸顯，遴委會有凌駕校務會議決定校長的可能、卻是「有權無責」，遴委會拍拍屁股走人，校長適任與否不需負責。也因此，大學校內對遴委會選舉結果的質疑經常傳出，成大先前曾傳出師生抗議校長遴選結果不符校內票選排序；陽明大學遴選委員會選新校長，也一度引發黑箱疑慮。

而過去掌管財經政務的「管爺」此次獲選台大校長，富邦金控董事長等企業遴委代表的三張關鍵票更引議論。其實高教界對企業校友介入大學校長遴選越來越深一直是有疑慮。

例如交大校長遴選，經常傳出許多「科技大老」校友的操作，聯電副董宣明智等老闆級校友就曾發聲明逼退前校長吳重雨，有校友甚至坦言，交大選校長受到企業校友影響已是傳統。不少台大人士因而憂心，校長遴選若受到企業選票太大影響，推動恐很難避免企業化導向。

台大此次校長遴選，過去備引爭議的「管爺」當選新校長，能否把持中道、贏得校內支持有待觀察；而需檢討的更是台大校長遴選制度，如何去除代表性不足的疑慮與遴選可能受少數影響的可能弊端，急待台大師生發揮智慧找出解方。