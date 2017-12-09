泡湯沒保障 4成溫泉違規經營

2017-12-09

消基會抽查 4家沒溫泉標章

〔記者陳宜加、吳柏緯／台北報導〕天冷泡湯正夯，但消基會調查，高達四成溫泉業者未申請合格溫泉標章，國內知名台東知本老爺溫泉酒店標章更已過期五年；另有八成業者訂金收退不符規定，主管機關交通部觀光局顯有怠惰之嫌。

知本老爺標章還過期5年

消基會董事長游開雄說，按照「溫泉法」規定，溫泉屬於國家資源，並非任意接管就可以使用，消基會隨機抽查國內十二家溫泉旅館，結果發現有四成業者未申請溫泉標章，違規經營。

消基會指出，「御群露天溫泉會館」、「瑞穗紅葉溫泉旅社」、「埔里香亭溫泉民宿」、「美崙山溫泉渡假山莊」四家業者未申請溫泉標章，依法可處一至五萬元罰鍰，並可按次連續處罰；知本老爺酒店溫泉標章則已過期五年，可以公告註銷。

消基會也調查，訂金收退僅三家業者完全符合現行定型化契約。知本澄品溫泉會館、埔里香亭溫泉民宿、美崙山溫泉渡假山莊等三家業者收取訂金超過法定三成；烏來璞石麗緻溫泉會館、NO.9溫泉旅店訂金則收取總房價。

八成訂金收退不符規定

游開雄表示，依現行規定，業者可以收取總房價為訂金，但於一天前退訂須退還五十％，十四日前取消訂房應退還全數訂金，但沐春溫泉養生會館規定扣除五％、花蓮蝴蝶谷溫泉度假村扣除三十％，且均無說明多久以前退訂可退還全數訂金。

游開雄建議，主管機關應加強稽查溫泉使用事業是否有申請合格標章，並落實撤銷、廢止使用或塗銷等作為，同時應積極查核業者使用的定型化契約，違者限期改正或裁罰；業者則應依法營業，避免消費糾紛。

交通部觀光局旅宿組組長陳瓊華說明，目前均要求飯店業者在契約內明訂收取訂金的金額、退訂的方式與扣除的金額，依現行消保法規，若違反「應記載或不得記載事項」，主管機關可先要求業者改善，若屆期不改善者，可處三萬元以上、卅萬元以下罰鍰。

至於被消基會點名業者，陳瓊華表示，觀光局將會展開調查，若查證屬實，將請各地方主管機關先要求改善，若遲未改善，將依法開罰到業者改善為止。