108學年列必修╱新住民語恐缺師資 教部推直播共學

2017-11-28

〔記者吳柏軒／台北報導〕一○八學年十二年國教將推動語文教育將新住民語列入必選課程，卻衍生師資恐怕不足問題，昨立法委員質疑，未來新住民人口破三、四十萬人，一○六年僅四九二人通過新住民教師資格，加上偏鄉師資嚴重缺乏，呼籲教育部速想辦法。教育部強調，師資將先以外配媽媽等教學支援工作人員為主力，也將推動「小校聯盟直播共學」，讓學子透過科技進行遠距教學。

面對新住民師資缺口，立法委員柯志恩表示，政府預計在一○八年課綱上路前，培訓東南亞語教師，擬增加二六六四名，但如今一○六年報名人數七三○人，通過者才四九二人，質疑如何讓新住民孩子能好好學母語？立委何欣純也提及，偏鄉新住民學生占比高，但資源較少，質疑未來新住民師資也將嚴重缺漏。

邀外籍配偶、媽媽進修培訓

對此，教育部次長蔡清華表示，目前師資將以教學支援工作人員為主力，就是邀請外籍配偶、媽媽來進修，通過培訓後就能到課堂上直接傳授孩子母語，今年九月為止，已培訓出一二六二名支援人力；另外，大學端也有許多東南亞籍的大學生，未來也研擬讓其加入相關新住民語教學行列。

國教署長邱乾國表示，偏鄉學校的確面臨新住民師資問題，恐暫時無法到位，因此推動「小校聯盟直播共學」，讓學子透過科技進行遠距教學，初期先由卅校合作；教材部分，則已編好越、印、泰、柬、緬、馬、菲等七國語言，將陸續開班授課。

而在原住民語方面，教育部也依法編列三億五千多萬元預算，立委高金素梅昨擔憂，原住民學生如公費生或出國留學，學成後卻跟部落脫節，不利原民文化發展，建議應讓其回饋部落，或到大專校院的原資中心工作，對此蔡清華也同意，將研擬相關可行辦法。