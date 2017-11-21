衛福部︰長庚董事會不得變家族會議

2017-11-21

〔記者林惠琴／台北報導〕林口長庚醫院今年六月底爆發急診醫師集體出走，引發外界有「經營營利化」的質疑，衛福部昨公布調查結果，要求長庚醫療財團法人一個月內提送改善報告，董事會必須大修正，且醫療財團法人與投資公司不能再「勾勾纏」，也將納入「醫療法」修正範圍，適用所有醫療財團法人。

衛福部醫事司長石崇良表示，目前要求長庚優先處理的是明確劃分董事會的監督權與醫院的管理權，或許年度預算、決算或重大決策需經董事會審議，但醫院主管任命或經費運用，應由醫院自行決定，回歸專業治理。

石崇良指出，董事會也不可再流於「家族會議」，成員應有醫療、財務、法律、公益服務等各種專家賢達。

石崇良更說明，基於醫療財團法人非營利性質，不宜指派該法人代表擔任其投資公司董監事，而其投資公司也不宜派人擔任該法人董監事。為避免醫療財團法人成為投資控股公司，須降低該法人投資企業的金額與占比。

石崇良強調，醫療法也擬修正，規範醫療財團法人不能擔任被投資公司董事、監察人或行使相關選舉表決權，且不可指派人員獲聘經理人或擔任被投資證券化商品的信託監察人等。一旦修法通過，估計企業捐助成立的新光、亞東、國泰醫院等均可能受到影響。

此外，衛福部要求，長庚應徹底檢討追求績效的經營方式，盈餘用於增補人力、改善員工薪資福利，並投入醫療與社會公益，還要建立醫師遭免職離職懲戒的救濟管道，保障民眾就醫。

傳長庚擬辭台塑三寶董事

外傳長庚已擬推動請辭台塑、台化、台塑化等三家公司董事，且所持上市公司股份不行使董監事選舉投票權，也不再加碼台塑持股，預計十二月董事會決議。石崇良認為，這只是「做半套」，預計衛福部會派員參與下一次董事會，若改善報告未能如期提出，未來董事會討論重大決策，衛福部均會到場、適時指導。

長庚醫院行政中心特助蘇輝成澄清，該院並未只追求績效，對衛福部報告會虛心受教，也全面檢討，若修法通過，依法辦理。