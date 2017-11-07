澎湖南方4島國家公園 擬收保育費

2017-11-07

〔記者劉禹慶、黃明堂、陳彥廷、蕭玗欣、徐義平／綜合報導〕管轄澎湖南方四島國家公園及東沙環礁國家公園的海洋國家風景區管理處昨天表示，明年觀光旺季將依交通部觀光局預告「觀光地區與風景特定區及自然人文生態景觀區觀光保育費收取辦法」，收取觀光保育費。據調查，其餘單位則在觀望階段，強調不會貿然跟進。

觀光局十月預告「觀光地區與風景特定區及自然人文生態景觀區觀光保育費收取辦法」草案，規定觀光地區、風景特定區、自然人文生態景觀區，該管目的事業主管機關為維持自然生態保育，…得公告一定範圍，對進入之旅客收取觀光保育費，金額自卅元至二百元不等。

有一定範圍 不是登島就收費

觀光局技術組昨天就海管處此案說明，國家公園主管機關為內政部，須向地方申請劃設自然人文生態景觀區，並公告收費範圍，就能依辦法收取保育費。但收費有一定範圍，並非登島就收費，且保育費須專款專用。

海管處長洪啟源表示，將針對劃設為「自然人文生態景觀區」及收取額度、運用範圍等，徵詢地方意見，細節還未定案。另將成立管委會，專款專用發展四島觀光及保育，並呈報行政院研議每年專案定額補助四島禁漁保育回饋金，併同觀光保育費使用經營管理監督。

海管處隸屬於營建署，該署國家公園組表示，相關辦法還處於草案階段，也還沒有國家公園收取觀光保育費。

澎湖國家風景區管理處則表示，會通盤檢討考量外界希望實施總量管制的摩西分海、大菓葉玄武岩柱等風景區，暫不跟進；澎湖縣政府也說會慎重討論。

管轄東海岸及綠島的東部海岸國家風景區管理處處長洪東濤則說，正在思考這個議題，如可行，會從綠島開始，但僅止於思考階段。蘭嶼鄉長夏曼．迦拉牧則說，蘭嶼不是觀光地區，沒有法源可以收取觀光保育費，除非自訂自治條例。台東縣副縣長陳金虎則表示，縣府目前沒有這樣的規劃。

屏縣樂見小琉球收取保育費

近年頗受歡迎的國旅景點屏東縣離島小琉球，為大鵬灣國家風景區轄屬，有五個潮間帶被劃為「自然人文生態景觀區」，但擔心收費後可能減少旅客意願，還未定案。屏東縣政府觀光傳播處長黃建嘉表示，樂見小琉球收取保育費，但一定要專款專用回饋在小琉球的保育及觀光上，中央規劃時也要說明清楚款項如何運用。