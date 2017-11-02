救護車上接生 20消防員到職7天當乾爹

2017-11-02

〔記者黃美珠／新竹報導〕剛從警校畢業，分發到新竹縣消防局關西消防分隊才一週的隊員吳志霖，前天早上救護急產的孕婦，與學長謝杰穎、李秉濂5分鐘內，在救護車上合力接生一名女娃。20歲的吳志霖說，當他聽到女嬰洪亮的哭聲，頓時鬆了一口氣，回想起來覺得很開心。

車上備生產包 5分鐘順產

關西消防分隊長賴啟莊說，該分隊從民國83年配置救護車以來，雖偶有受理急產需要送醫的案例，但多半是救護人員到場嬰孩已經分娩或產婦及時送抵醫院，這是第一個誕生在該分隊救護車上的「救護車寶寶」。

賴啟莊說，救護車上備有生產包，內含協助急產嬰孩呼吸道暢通的抽吸球、保暖毯及臍帶夾等基本的急產接生工具。

吳志霖說，當天是他分發到任第7天，完全沒有任何經驗，當下很緊張，還好有兩個學長的指導。他負責從生產包中逐一拿出無菌手套、毛巾、臍帶夾、抽吸球、嬰兒保暖毯等器材交給謝杰穎，李秉濂則全神貫注開車前往10幾公里外的產檢醫院，最後把母女平安送交照護醫師手中。

謝杰穎說，產婦住在關西山區，前天早上近8點覺得腹痛，她的老公原本要開車載她奔赴醫院，但因寶寶等不及就要呱呱墜地，再加上擔心上班塞車，立刻向他們求助。

謝杰穎說，孕婦一上救護車他就進行檢查，先生全程在車上幫忙安撫和陪伴。因為已經看到胎頭，所以就請吳志霖協助、接生，大約5分鐘女嬰就順利誕生。全隊一片喜氣洋洋，隊友戲稱年僅20歲的吳志霖，升格當「乾爹」了！