拚半導體與AI 陳良基倡小國戰略

2017-10-08

〔記者吳柏緯／台北報導〕台灣應該有「小國有大戰略」思維。科技部長陳良基表示，台灣資源有限，經濟規模與資源分配很難與大國相比，但是台灣的經濟、科技與文化實力，和人口、土地相仿的國家相比，具有競爭力，應藉由「選對題目」提升競爭力，「半導體射月計畫」就是一例。

陳良基日前接受廣播專訪時提到，入閣之後發現政府很多規劃都是依循大國傳統觀念進行資源分配，「別人有的，我們也要有；別人沒有的，我們可能也要有。」但是台灣的經濟規模與資源無法與大國相比，無法撐起這樣的規劃思維。

要提升競爭力 選對題目很重要

陳良基表示，台灣應該在評估各式條件後，謹慎選定「對的題目」，將有限的資源投入後全力去拚，做要做到極致。例如台灣的ＩＣ產業領先全球，在這樣的優勢下，發展半導體射月計畫就是「選對題」。科技部「半導體射月計畫」，以四年為期，每年投入十億元經費，開發可以應用在各類終端裝置的ＡＩ晶片，包括在無人載具與ＡＲ及ＶＲ的應用、物聯網系統與安全等。

此計畫和台積電、聯電等半導體產業、ＩＣ設計產業聯發科等溝通後推出，透過補助學研界經費並鼓勵業界加入團隊，培育台灣的半導體產業人才，獲得產業界的支持。

二○二二年 三奈米將可量產

陳良基說明，二○二二年將會是三奈米真正能量產的時刻，同時也會帶動各行各業進入ＡＩ化，射月計畫正是瞄準此趨勢而來。陳良基還透露，「射月計畫」名稱是和台積電技術長孫元成討論後得來。