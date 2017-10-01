美濃菸業轉型成功／轉作白玉蘿蔔等 產值12億元

2017-10-01

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市美濃區過去是菸業王國，在政府推動離菸政策後，最近12年來，農業局與美濃農會積極輔導菸農轉作。從白玉蘿蔔季、股東會，擴大種植紅豆及橙蜜香番茄，創造經濟產值高達12億元，今年再推白玉蘿蔔暨好豆股東會，可望再創產業高峰。

擴大種植紅豆及橙蜜香番茄

高市美濃區種植菸草曾廣達2千公頃，呈現三步一菸樓、五步燒煙飄盛況，經濟產值高達8.9億。隨著政府推動離菸政策，今年只剩1百多公頃。3月最後一次菸草收購後，菸業正式走入歷史。

3月最後一次菸草收購

農業局早在12年前就開始與美濃農會合作，輔導菸農改種其他作物。最初從白玉蘿蔔季打響知名度，再推白玉蘿蔔股東會，開放企業、團體和民眾遊客認股，結果吸引大批民眾搶當農民股東，體驗下田拔蘿蔔樂趣，農民則節省人力成本，一舉多得。

去年擴大推出美濃好豆季，號召農民種植紅豆、毛豆等，並推動橙蜜香番茄產業，今年加碼白玉蘿蔔暨好豆股東會，預計10月12日登場，由於民眾、農民熱情響應，農會首辦農場加盟選秀活動，提升產銷履歷驗證品質。

開創一片天 農民笑咪咪

值得一提的是，農業局將美濃規劃為休閒農業區、農業經營專區及稻作集團產區等，產業轉型策略奏效，讓過去每斤3元的白玉蘿蔔，去年飆到每公斤62元，橙蜜香番茄則高達每斤120元，農民無不笑咪咪。

「農民免於被中盤商剝削，還開創了另一片天！」美濃農會產銷班長張治紘說。張家過去也種菸草，如今種植白玉蘿蔔、毛豆、番茄。他說，股東會吸引民眾到農村，透過拔蘿蔔接觸農民與土地，對農產品建立信心成為客源，連帶購買番茄、美濃一日遊等，「附加價值無限大」。