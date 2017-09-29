東北風捎涼意 中秋賞月北部要碰運氣

2017-09-29

〔記者蕭玗欣／台北報導〕揮別秋老虎，中央氣象局預報員林定宜表示，入秋首波東北風鋒面於昨晚報到，隨著今天東北風增強，今明兩天北部、東半部開始轉為短暫陣雨天氣型態，氣溫方面也比前幾天舒適，高溫約攝氏卅度，低溫維持廿五度。

今明北、東有短暫雨 高溫30度

下週二、三又有另一波東北風南下，威力可能更勝這波東北風，並將影響中秋假期天氣，北部、東半部的民眾在下週中秋若想賞月，可能得碰碰運氣、從雲層中觀月。

氣象局預報員林定宜表示，未來一週秋老虎的勢力將明顯減弱，今明兩天北部、東半部地區及馬祖有局部短暫雨，東北部地區並有局部較大雨勢機率，午後中南部地區有局部短暫雷陣雨。氣溫方面，北部及東部的高溫可望降至卅、卅一度，低溫約廿五度，中南部則影響不大，高溫仍可達約卅三、卅四度。

林定宜說，週日及下週一太平洋高壓勢力又會稍回升，各地天氣將恢復多雲到晴的好天氣，但秋老虎已不再威猛，西半部溫度回升到卅三、卅四度。下週二、週三，又將有另一道東北風南下，預計北台灣屆時又要變天，中南部則影響較小。

由於下道東北風南下時間鄰近十月四日中秋節，林定宜說，中秋節當天，迎風面的北台灣、東半部雲量增多，民眾或許能從雲縫中賞月，至於中南部因午後雷陣雨過後，晚上天空會更清澈，有機會可以欣賞皎潔明月。