立委爆紅樓夢 竟歸白話文

2017-09-21

週六課審大會 文白再戰各自出招

〔記者林曉雲、鍾麗華／台北報導〕九月廿三日教育部將召開課審大會，高中國文課綱文言文和白話文比例將再開戰！擁文言文派的教改論壇今將開記者會，要求不可改變十日課審大會結論、國語文領綱文言文比例四十五到五十五％案；但立委管碧玲及支持降低文言文比例的學者昨日直批，當日會議的決議根本是違法，管碧玲並踢爆紅樓夢古典小說竟也被歸入白話文，文言文比例其實高達六十八％，因而向行政院長賴清德及教育部喊話，務必要讓文言文比例真正降到五十％以下。

立委向賴揆喊話 文言文降到5成

事實上，教育部在議事規則有爭議狀況下通過文言文比例五十五％，不僅民進黨立委不滿，基層也強烈反彈，賴揆上週已親自向教育部長潘文忠瞭解課審大會的程序問題，要求審慎處理、減少爭議。

擁文派今要求教部 結果不可變

行政院官員強調，不會介入課綱審議，「行政院沒有機會、也不會與課審委員接觸」。但對於十日會議中，外界質疑教育部官方代表都未參與投票，導致多數委員意見無法真實反映；政院高層認為：「既然是官派委員，就有參與職務的必要，否則就是對職務不負責任。」而目前外界對課審會程序有諸多質疑，政院高層也認為，「程序上若有失誤 ，就要完備回來」，教育部對於社會各種質疑應要回應，各方意見都應考量。

管碧玲昨指出，帶動加薪、一例一休提院版和警政人事，是賴揆上任之後展現的三件具魄力和領導權的明快決策；而中華文化基本教材和文言文、中國古典文學等總比例不應超過五十％，甚至不應超過四十％，如此賴揆的魄力才不會缺一個角。

管碧玲也提醒，中國古典文學作品如紅樓夢，目前是算在白話文的範圍，不是計算在文言文內，且在白話文比例的上限內可以「酌採」、不限比例，如選兩篇古典小說、占三％，一來一回就相差六％，加上中華文化基本教材整體文言文占比高達六十八％，現代白話文只剩卅二％。

管碧玲更質疑，「其他文體」的多樣性，還沒有被反映在課綱內。如果客語、原住民語言都是國家語言，即將在後年上路的十二年國教課綱，如把多元國家語言政策考量進來，文言文到底還有什麼理由占高比例？行政院及教育部都應對國語文教育有更完整的思考規劃。