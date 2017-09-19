人工生殖嬰兒 18年產下近7萬人

2017-09-19

〔記者林惠琴／台北報導〕國內晚婚遲育趨勢，造成少子化現象，卻帶動人工生殖需求，衛福部國健署最新出爐的人工生殖施行結果分析報告顯示，人工生殖活產嬰兒數逐年增加，二○一五年達到八二五四人，是一九九八年統計以來的三．五六倍，也是年增人數最高的紀錄，累計過去十八年人工生殖嬰兒已近七萬人。

不孕症比例約15％ 近年有增加趨勢

台灣婦女第一胎平均生育年齡從一九八九年的二十五．二歲，提高至二○一五年的三十．六歲；接受人工生殖女性年齡，也從一九九八年集中三十至三十四歲，增至二○一五年三十三至三十七歲，不孕原因以卵巢、輸卵管等多種因素占二十六．九％最多，其次是卵巢因素二十一．六％、男性因素十五．七％。

一九九八年人工生殖活產嬰兒數僅二三一七人，二○○八年為三○九三人、二○一○年四一一七人、二○一一年五四八六人，二○一四年六八五七人，二○一五年一口氣達八二五四人，年增數創新高，累計六萬八三○二名人工生殖嬰兒已出生。

國健署婦幼健康組科長歐良榮表示，檢視二○一一至二○一五年的人工生殖治療週期，從一萬四六四五週期成長至二萬九七二○週期，代表接受療程人次快速成長；人工生殖活產嬰兒數對比全國出生數，占比也由二．八％增至三．九％。

中華民國生育醫學會理事長李新揚表示，台灣不孕症比例約十五％，每七對夫妻有一對，但近年又出現增加趨勢，原因涉及年齡、生活環境與習慣等，估計不孕症人數成長、國人不孕症治療意識提升等，是促進人工生殖需求成長、活產嬰兒數增加原因。

台灣生殖醫學會理事長武國璋也說，目前人工生殖成功率約三成，技術穩定，民眾信賴度高，做的人也就變多了，進而提升活產嬰兒數。

此外，由於試管嬰兒療程約十三萬五千至近二十萬元不等，歐良榮指出，衛福部從二○一五年四月十六日起，也辦理低收入戶及中低收入戶補助方案，提供每對符合資格的不孕夫妻每年最高十萬元，截至今年八月，共三十四案申請。

臨床有60歲來做人工生殖 成功受孕

李新揚建議，臨床有遇到五、六十歲的女性來做人工生殖，建議若有計畫生育，自然懷孕最好趁四十歲以前，人工生殖四十六歲以前，以提高成功率、降低併發症；使用捐贈精卵者，則是子宮到六十歲仍可用，就有例子是六十歲成功受孕，但不建議拖到這麼晚，否則風險也較高。