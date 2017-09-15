論文造假被解聘 郭明良、張正琪仍領薪

2017-09-15

〔記者林曉雲、林良昇／綜合報導〕驚！台大教授郭明良和張正琪涉及論文造假案，前校長楊泮池列名部分論文共同作者，監察院糾正教育部及科技部行事消極怠慢。教育部高教司科長曾新元回應時卻自爆，郭明良和張正琪今年二月被台大解聘，迄今已七個多月，但兩人仍在支領薪水，教育部還要一、二個月才會完成解聘程序。

監院糾正教育部、科技部

曾新元表示，因為有新的事證，台大一度重啟調查，但今年六月還是做出同樣解聘決定，教育部最近才收到郭、張的解聘案，依教師法規定展開審查。

新學年兩人已沒授課，但在解聘程序完成之前，依法仍可領薪，教育部最快在一、二個月內會完成解聘程序，解聘日起即不再發薪。

糾正案文提到，教育部未能儘早完備相關法令，至台大論文疑涉造假案發生，才於今年五月卅一日訂定發布「專科以上學校學術倫理案件處理原則」，行事消極怠慢，核有怠失。

曾新元說明，之前僅規範造假論文者，對列名共同作者或負有督導責任如校長等主管，未有課責規定，教育部訂定發布處理原則是補充規定，使相關課責能更完備。

教育部︰作業還要一、兩個月

而台大在今年二月召開教師評審委員會，最終決議將涉案的生化科學所教授郭明良、口腔生物科學研究所教授張正琪解聘，應是國內大學處理學術倫理案歷來最嚴厲處分。掛名多篇論文共同作者的校長楊泮池，雖被認定未違反學術倫理，但他也因此不續任台大校長。

糾正案文指出，科技部認定郭明良造假的論文及研究計畫多達八篇及十一個，應逐案依違反情節及輕重追回其相關補助費用，但科技部僅追回其研究主持費一五四．二五萬元，未達其計畫總經費五三○二萬七千元的三％，迄今未對郭明良及相關涉案作者其他研究計畫一併徹查。

科技部回應，針對郭明良勒令停權十年，追回九十四到一○五年相關計畫研究主持費一五四萬多元。教育部也撤銷郭明良之前所獲學術獎，追回獎金六十萬元，並扣減台大今年度補助經費五千四百萬元。