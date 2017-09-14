代課老師聘用3年 才知僅五專畢業

2017-09-14

〔記者吳政峰、陳昀／綜合報導〕桃園中興國中102年招聘劉男入校當代課老師，到105年才發現他只有五專畢業，不符合大學畢業規定，遂至台北高等行政法院控告劉不當得利，要求返還薪資等費用近73萬元，惟法官發現劉男任教前已繳交畢業證書，是學校疏於審查，判中興國中敗訴。

中興國中102年延攬劉男當代課體育老師，連續達2年5個月。劉男去年2月報名參加該校甄選獲錄取，執教至去年6月30日止。3年下來，校方共支付薪資、勞健保、勞退金共72萬8千多元。

校方後來得知劉男是「醒吾技術學院五專部」畢業，卻未寫明，刻意隱匿身分，不符「中小學兼任代課及代理教師聘任辦法」規定，要求劉還錢未獲回應，告上法院。

法官指出，劉男首次進入中興國中任教時，就已繳交畢業證書影本，報名教師甄試時又繳交一次，但校方兩度疏於審查。此外，劉男雖非大學畢業，但已依約聘內容完成代課內容，中興國中不得解除契約；而劉男遴選時未主動告知，也不構成詐欺，駁回中興國中告訴，全案仍可上訴。

中興國中人事主任游錦華回應說，劉男繳交履歷時並沒有附上畢業證書，履歷則寫「醒吾技術學院」並勾選已畢業，經校方一再催促，去年才繳交2015年向醒吾技術學院申請補發的畢業資格證明書，蓄意誤導校方。他批判決離譜，校方一定會再上訴！