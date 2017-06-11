不敢相信…演藝圈友人「齊」哀悼

〔記者許世穎、楊明怡／綜合報導〕演藝圈人士悼念導演齊柏林，齊柏林透露吳念真在《看見台灣》首集擔任旁白，「他第一集是無酬幫忙，這集希望能回饋他！」昨天吳念真難掩錯愕表示：「前天他還很開心，說他心裡已經想好要拍什麼，要拍環境周遭的、南島的人、原住民分佈，現在也不知道後續會怎麼樣」。
吳念真是《人間6》編導，昨天下午場謝幕時，吳念真哽咽說道：「我的一位朋友，大家都認識的齊柏林導演，中午因為墜機死掉，他用自己的方式，讓所有台灣人看見台灣，而且是從天上看見台灣，現在他真的在天上看台灣了，如果我們可以用平視的方式關心彼此，用這樣的方式紀念他，也是一起看見台灣。」
導演柯一正感慨表示，前幾天才跟朋友聊到，現在空拍機技術，齊柏林應該可以不用再上去（拍攝）。
文化部長鄭麗君表示，齊導、助手和機師的過世令人哀悼不已，願逝者安息、家屬節哀，大家永遠記得齊柏林從天空俯瞰台灣時，對這片土地永恆的愛與疼惜。
文化部也指出，四月底接獲齊柏林《看見台灣II》的輔導金計畫，上個月底第一屆「國家影視音及金融菁英班」開訓典禮也與齊導團隊接觸，驚聞事故，令人不敢置信。
陳文茜則PO出齊柏林最後的短訊，他對她說：「文茜姐，我已準備在拍下部片了，已拍了日本、大陸、馬來西亞及紐西蘭，幾個國家環境的議題跟台灣的關聯。」她說：「他的每一張照片，都是在空中冒著生命危險換來的。心痛如絞。」
再見了 最接近天空的導演
曾為《看見台灣》獻唱的林慶台，直說：「太難過。」就連台語天后江蕙也在臉書哀悼：「齊柏林導演，謝謝您及努力付出的團隊，讓全世界『看見台灣』美麗的面貌。齊導演、張志光機師、陳冠齊助理，再次謝謝你們，一路好走」。
蔡康永也說：「又一個仁慈的人走了，再見⋯⋯ 」導演魏德聖感嘆：「人生啊……我還不相信這是真的。」九把刀也在臉書留言：「再見了，最接近天空的導演。」