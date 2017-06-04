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yes123求職網調查》9成5雇主願聘新鮮人 創9年新高

2017-06-04

〔記者黃邦平／台北報導〕yes123求職網調查，今年有高達九十五．七％受訪企業，有意願聘僱應屆畢業或剛退伍的新鮮人，創下二○○八年以來新高！預計招募人數平均為十一．四人，也略高於去年；企業提供給大學畢業生的平均起薪為廿六．六Ｋ，但「台、政、清、交、成」等大學畢業生還是有「名校效應」，平均起薪有廿七．八Ｋ。

名校畢業生 起薪約兩萬七

此次調查也發現，今年有三成一公司出現以「新鮮人」取代「資深員工」的情況。yes123求職網發言人楊宗斌分析，企業越來越愛用新鮮人，有可能與勞基法「一例一休」有關，也可能隨著景氣回溫，不論考慮擴編或「汰弱留強」，公司都需要新血加入。

楊宗斌表示，企業主在挑選新鮮人時，首先是看「工作態度」，其次才是考量「工作能力」。調查發現，企業最在乎新人的條件依序是責任感、抗壓性、學習意願、穩定度和解決問題的能力。至於求職者的「技能、證照、實務經驗」，又比「學歷、在校成績、長相外型」重要。

只有少數企業把「學歷」視為聘僱新鮮人「最在乎的條件」，不過心中仍各有偏好。調查分析，資本額達一億元以上的企業最愛聘僱國立大學學士，其次是國立大學碩士，然後才是私立大學學士及專科。但資本額不到一億元的中小企業，最愛私立大學學士、專科，然後才是國立大學學士及高中職。

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  • yes123求職網調查，有高達95.7%的企業主願意僱用社會新鮮人，創下2008年以來新高。圖為去年政治大學畢業典禮。（資料照）

    yes123求職網調查，有高達95.7%的企業主願意僱用社會新鮮人，創下2008年以來新高。圖為去年政治大學畢業典禮。（資料照）

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