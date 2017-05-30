汰除老舊大型柴油車 最高補助40萬

2017-05-30

環保署最新預告「淘汰老舊大型柴油車補助辦法草案」，將以經濟誘因加速汰除一、二期老舊柴油車，補助金額最高達40萬元，盼改善空氣品質。為鼓勵申請補助者盡早提出申請，107年12月10日前提出申請，一期柴油車補助5至30萬元、二期則補助10至40萬元，之後補助金額將逐年遞減。

環保署分析，國內各類污染源對細懸浮微粒（PM2.5）影響，在移動污染源部分以柴油大貨車占11.2 ％至16.8％最高，預計每年每輛汰除老舊大型柴油車可減少PM2.5排放量約67公斤。

（記者陳炳宏）