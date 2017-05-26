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粽子抽驗 5件不合格

2017-05-26

下週就是端午節，食品藥物管理署和各地衛生局抽驗粽子，在776件樣品中，發現3件菜脯檢出苯甲酸超標、1件醬料檢出苯甲酸超標，及1件鹼粽檢出硼酸及其鹽類，食藥署人員也提醒消費者應慎選食材。

食藥署人員說，製作鹼粽過程中不得添加未經許可的「硼砂」添加物，可改以「三偏磷酸鈉」取代，否則違者可處6萬到2億元罰款。其餘添加物超標的商品，可處業者3萬到300萬元罰款。（記者吳亮儀）

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  • （示意圖，資料照）

    （示意圖，資料照）

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