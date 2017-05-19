C肝群聚感染 再增一受害者

2017-05-19

〔記者邱奕統、周敏鴻／桃園報導〕桃園市楊梅區維蓮診所引爆國內首起Ｃ型肝炎群聚感染，昨天再增一病例，患者是一名五十多歲婦人，發病日期為四月十一日，使群聚感染患者增為六例。桃市衛生局再次呼籲，曾至維蓮診所接受針劑注射的民眾，儘速至楊梅區衛生所抽血檢驗。

第六例患者是一位當地婦人，看到維蓮診所新聞後，因她常到該診所看診打針，最近又有食慾不振情形，主動到醫院抽血檢驗，昨天確診為急性病毒性Ｃ型肝炎，醫院立即通報。

桃市衛生局表示，去年十月十一日至今年四月十一日間，曾前往維蓮診所就醫者有一二二九人，其中七○一人接受針劑注射治療，這兩天已有二○一人前來抽血。經比對健保資料後發現，該感染婦人在高風險期間曾前往維蓮診所看診廿次，其中有十六次接受靜脈注射。

衛生局指出，感染Ｃ型肝炎可能會有發燒、疲倦、噁心、嘔吐、厭食、腹部不適或黃疸等症狀，屬群聚感染高風險者，應儘速就醫並抽血檢驗。此案Ｃ型肝炎群聚感染者可提出告訴與求償，衛生局會提供相關協助，洽詢電話：0800-033355。

一名桃園市民昨天表示，她於今年一月間因肚子痛，曾前往維蓮診所就醫並打針，當時她感覺針具「舊舊的」，如今爆發診所重複使用針具，她生氣直說：「醫護人員沒醫德，實在可惡！」