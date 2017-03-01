血汗創作？ 漫畫家控經紀公司少給錢
〔記者吳柏軒／台北報導〕卅七歲漫畫家陳皇宇（ZECO）打造《少女兵器》、《鋼鐵少女》系列作品，成功闖入國際動漫及遊戲市場，昨卻出面指控，遭合作的經紀公司「友善文創」欺瞞，少報授權金，甚至意圖奪走著作權；友善總經理王士豪則稱，系列作品的成功並非作者單獨一人可完成，至於授權金的爭議則不予回應。
陳皇宇的《鋼鐵少女》六年前便成功打入日本市場，在雜誌《GUM》長期連載，是台灣漫畫能量反攻日本指標；友善文創近年也因打著推廣台灣漫畫名號名氣漸響，旗下漫畫家彭傑也成功在日本知名漫畫出版社JUMP出版網路漫畫連載，如今卻傳版權糾紛，震驚業界。
陳︰被騙簽約 力爭權益
陳皇宇表示，二○○六年認識王士豪，因信任而加入友善文創，並把自己創作的《少女兵器》及《鋼鐵少女》委託王協助經紀代理，收入五五或六四分帳，雙方合作長達九年，去年卻赫然發現被騙，《鋼鐵少女》授權中國開發手機遊戲，最初報收入是三百多萬元，王卻用公司營運不佳、出差旅費等扣減，只拿一百萬元分帳，最後實拿四十萬元，直到遊戲廠商透露，才知整件案子金額高達九百多萬元，陳皇宇直呼：「落差太大啦！」
業者稱版權屬於公司
陳皇宇也說，去年十一月底被叫回公司，遭王軟硬兼施簽下保密及業務承攬條約等，後續徵詢才知，此合約把過去九年關係從經紀改為承攬，意圖奪走作品版權。目前已結束雙方關係，並收集相關證據維護自身權益。兩部暢銷作品也因版權爭議，未來恐無法更新連載或遊戲資料，但他仍將極力爭取。
王士豪則表示，陳皇宇作品並非他單獨創作，公司有不少人協助收集資料、翻譯，甚至投資拍攝動畫等，雙方非全然經紀關係，公司長期協助推廣台灣漫畫家，並提供環境、創意乃至出差費用等，仍認為《鋼鐵少女》等版權屬於公司。
馥詠德章法律事務所律師蔣昕佑表示，畫家自繪作品，免登記也擁有著作權，後續委託授權行為也不構成權利讓與，不論出資或推廣都不影響版權，除非另有契約明定，或本身是受僱公司的繪師，才有影響；建議創作最好跟合作對象簽訂契約，簽約前也最好找專家看仔細，避免衍生爭端。
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