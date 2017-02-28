冷空氣誘發過敏 連假咳嗽患者大增

2017-02-28

記者張聰秋／彰化報導

最近冷熱溫差特別大，一天之內氣溫變化超過十度以上，讓掛病號跑醫院的患者激增，尤其以支氣管較弱、較敏感而咳不停的病患，更是暴增許多。胸腔內科醫師提醒民眾，冷空氣也是誘發過敏咳嗽的高風險因子之一，若出現輕咳症狀應趕快就醫，拖久了，可能造成惡性循環，支氣管持續過敏、持續發炎、持續咳嗽，對肺部的傷害很大。

昨天是二二八連續假期第三天，多數醫院看診門診正常，衛福部彰化醫院胸腔內科和耳鼻喉科，看診病患比平常週一增加二到三成，不少人在放假之前，人還好端端的，沒想到休假一覺醒來，突然感覺身體不適，咳嗽、流鼻水，以為得了感冒，經就診發現，竟是過敏發作在作怪。

彰化醫院胸腔內科主任黃伊文指出，誘發咳嗽的原因很多，除了感冒之外，日夜溫差過大導致過敏發作也很有關係，另外，空氣品質差多少也有些關係。

此外，上了年紀的長者由於上呼吸道感染而住院，最近也增加不少，彰化醫院胸腔內科醫師張子晏說，有不少就醫病患的咳嗽症狀，是由於冷空氣誘發過敏症狀而出現咳嗽，甚至誘發氣喘，要預防冷空氣誘發過敏，最好讓身體處在一定的溫度環境下，出門穿厚衣保暖，進入室內最好也開暖氣，讓室溫維持在22度為宜，減少冷熱變化劇烈而誘發過敏。