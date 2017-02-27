臉上有斑不易長青春痘 奇美醫：迷思
2017-02-27 17:46
奇美醫學中心皮膚科強調，臉上的斑點（右）與青春痘（左）的成因，以及好發年齡都不同，切勿混為一談。（記者吳俊鋒翻攝）
〔記者吳俊鋒／台南報導〕坊間流傳臉上有斑的人，較無青春痘的問題，奇美醫學中心皮膚科強調這是迷思，兩者成因不同，好發年齡也有異，混為一談恐造成對相關病灶的輕忽，延誤治療。
奇美皮膚科主治醫師鄭百珊表示，青春痘又稱為痤瘡、面皰或毛囊炎，是最惱人的常見皮膚疾病之一，在25歲前，高達80％的人，都會有不同程度的困擾。
鄭百珊說，青春痘4大致病機轉，有毛囊開口角化異常、皮脂腺過度分泌皮脂、痤瘡桿菌（Propionebacterium acnes）過度滋生，以及皮膚產生發炎反應等，青少年好發，多數在歲數增長後逐漸改善。
鄭百珊強調，容易長痘膚質的人，到輕熟時期都還會一直出現病灶，治療上可以外敷藥膏或口服藥物合併使用。
至於斑的成因，則多與日曬的累積，以及皮膚老化有關，使用藥膏或雷射等，都是常用的治療方式，需諮詢專業醫師，視實際狀況給予不同的改善做法。
而依照不同的色素深淺、形態與分布等情形，比較常見的斑，包含了曬斑、肝斑，還有俗稱老人斑的脂漏性角化症等，多以輕熟女男至中老年族群為主，皮膚白皙或在戶外工作、活動的人是好發對象。
鄭百珊指出，要抗斑，防曬的觀念也很重要，如果沒有做好這點，任何的積極治療恐將徒勞無功。
鄭百珊認為，一般民眾常憑藉錯誤的自身經驗或網路資訊，耽擱了疾病的處理，若沒有盡早接受治療，嚴重的青春痘，會在臉上留疤，甚至色素沈澱，愛美的人要切記。
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