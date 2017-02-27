長照》花市因應長照2.0 福氣站將轉型長照站

花蓮市公所因應長照2.0政策，7處福氣站將朝轉型為「Ｃ級巷弄長照站」邁進。（記者王峻祺攝）

2017-02-27 17:08

［記者王峻祺／花蓮報導］長照2.0政策今年正式推行，花蓮市各福氣站及關懷據點於近日陸續開站，市公所為結合長照政策，有意將社區福氣站轉型為「C級巷弄長照站」，並培訓社區志工取得證照門檻，彌補照服員缺口。

長照2.0政策主要在於建構社區整體照顧模式，結合目前已建立於社區中的基礎照顧方式，發展出「社區整合型服務中心（A級）」、「複合型服務中心（B級）」及「巷弄長照站（C級）」，並針對民眾需求進行協調及服務，逐步擴充照服內容。

花蓮市目前共有民生、主農、民勤、國興、主權、國強及國福等7個福氣站，全市志工人數破千人，其中還包括多組青年、原民志工隊，巡迴各福氣站及關懷據點投入服務行列。

市公所今年隨著政府推動長照2.0政策，重新盤點社區人力資源，發現年輕志工受限工作需求，僅能利用假日撥空至社區服務，導致福氣站平時多以「長者服務長者」的運轉型態居多。

花蓮市長魏嘉賢說，日前偕同衛生醫療單位人員，針對長期照護模式與相關人員訓練推動方案，前往新北市取經，經評估後，預計可將轄內各里民活動中心及閒置空間，提供出來做為長照2.0社區照顧「C級巷弄長照站」使用。

他說，今年就會著手進行相關資源鏈結，但社區目前面臨照服人力不足，現階段將積極輔導社區志工，前往衛福部花蓮醫院參與照服員培訓，盼能提前取得證照門檻，在有需求時立即上線，提升原有福氣站的功能性。