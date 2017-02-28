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醫病》經常腰痛要注意！ 澳研究：與早死有明顯關聯

2017-02-28  09:40

〔即時新聞／綜合報導〕經常腰痛別以為吃止痛藥撐過去就好，因為澳洲雪梨大學研究發現，腰部疼痛竟然和早死有明顯關聯，長期受到腰痛折磨的人，比一般人高出13%的死亡機率！

據《BBC中文網》報導，雪梨大學研究人員調查了70歲以上的5000對雙胞胎，結果確認腰痛與死亡之間有超乎想像的聯繫關係。研究人員認為，脊椎疼痛代表著健康不良，無疑會提高老人死亡的機率。

報導中指出，在英國全民保健系統中也條列出與癌症相關的腰痛，例如子宮頸癌、脊椎癌、卵巢癌、胰腺癌都有可能引發腰痛。而研究人員期盼進一步了解腰痛與死亡之間的關係，已找到合適的預防方式。

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  • 澳洲雪梨大學研究指出，腰部疼痛和早死有明顯關聯。（情境照）

    澳洲雪梨大學研究指出，腰部疼痛和早死有明顯關聯。（情境照）

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