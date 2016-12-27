抗痘成功！「痘花妹」變身韓系正妹

蘇梓婷經口服A酸和外擦藥膏治療，終於擺脫滿臉痘痘，現在擁有白晰美麗的臉蛋。（記者蔡淑媛攝）

2016-12-27 22:54

〔記者蔡淑媛／台中報導〕18歲蘇姓少女從青春期以來就滿臉「痘」花，雙頰佈滿粉刺、膿包及痘疤，愛美的她自行擦抗痘乳膏無效，乾脆塗上厚厚的隔離霜、粉底遮痘，反而更嚴重，敷面膜、拔粉刺、做臉擠痘、喝薏仁水降火，尋求中西醫抗痘都無效，罹患重度頑固型痤瘡。

今年2月她以第2線藥物口服A酸，配合外用藥膏治療，大幅改善，終於擺脫痘花妹，變身皮膚白晰美眉，發現長得就像韓劇步步驚心的女星「IU」，她開心自信得說，現在不再化濃妝遮住，只要注意清潔、保濕和防曬，就很漂亮。

中山醫學大學附設醫院皮膚科醫師鄭人榕說，青春痘是青春期時皮脂分泌旺盛、造成毛孔角化、座瘡桿菌增生，導致皮膚慢性發炎，85%的青少年有青春痘困擾，其中10%至15%%為中重度，

蘇女為重度囊腫型痤瘡，之前就醫使用第一線藥物包括口服和外用的抗生素，及外用A酸、殺菌劑效果有限，鄭人榕這次為她使用第2線治痘藥物，以低劑量的口服A酸，使毛孔角化代謝正常、分泌過度的皮脂萎縮、間接抑制痤瘡桿菌和抗發炎，並配合外用A酸、殺菌藥膏和保濕乳液，3個月後痘痘幾乎都消失，共治療7個月使皮脂分泌穩定，現在停藥也不復發。

鄭人榕說，有青春痘時建議停用化妝品等刺激，注意適度清潔、正常作息和減少升醣飲食和烤炸辣食物，未改善則可就醫，第一線藥物使用3、4個月無效或停用1、2個月就復發，可考慮第2線藥物，服用低劑量A酸，須小心副作用會皮膚容易乾躁、光刺激和懷孕不能用，因此要在醫生監控下使用，仍能早日脫離痘花行列。

蘇梓婷重度頑固型痤瘡（青春痘），經口服A酸和外擦藥膏後痊癒，現在擁有白晰美麗的臉蛋。（記者蔡淑媛攝）

醫師鄭人榕為蘇梓婷以口服A酸和外擦藥膏治療重度頑固型痤瘡，現在擁有白晰臉蛋。（記者蔡淑媛攝）