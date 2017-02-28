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《健康充電站》乳癌醫學講座

2017-02-28

台大醫院乳房醫學中心醫師王明暘及腫瘤醫學部醫師陳偉武3月3日下午1時30分至4時30分，在該院兒醫B1講堂（台北市中正區中山南路8號）分別主講「乳癌的外科治療 」、「乳癌的藥物治療」。

此活動需事先報名，報名電話為（02）2356-2098癌症資源中心。

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標題：《健康充電站》乳癌醫學講座


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2017年2月28日‧星期二‧丁酉年二月初三日
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