〈台北都會〉醫師：腹膜透析換藥 不會引起感染
2017-02-28
〔記者張議晨／台北報導〕腎臟失去功能的患者，需依靠俗稱「洗腎」的透析或換腎維持腎臟功能，根據統計，台灣洗腎人口約八萬多人，其中約有七千多人選擇操作簡易省時的「腹膜透析」方式洗腎。醫師表示，腹膜透析是在腹腔置入導管，分別引出毒素及尿液再注入藥水，因為過程全採「封閉」，外界認為腹膜透析患者更換藥袋會有感染疑慮，其實是一種誤解。
「血液透析」患者必須每週至醫院「洗腎」，交通往返加上在病床等候血液透析，至少需耗時半天以上。而腹膜透析則可由患者自行操作，每天更換透析藥水。
做好消毒 遊覽車上也可換藥
台北市聯醫仁愛院區腎臟內科主任夏清智說，腹膜透析患者每天要更換二至四次藥水，但視患者狀況，有些每天只需更換一至二次，一次約十至廿分鐘；至於換藥環境，辦公室、廁所、哺乳室等乾淨、通風的地點都行，如果外出旅遊，只要做好消毒，甚至遊覽車上也能換藥。
腹膜透析在台已發展超過卅年，夏清智強調，腹膜透析流出毒素到注入藥水過程，就像打點滴一樣，除非袋子破掉，否則不會有體液滲漏而污染到周遭環境，外界並不需要以異樣眼光看待腎友。
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