有斑不易長痘痘？ 這是錯誤的觀念！

2017-02-28

記者吳俊鋒／台南報導

坊間流傳臉上有斑的人較無青春痘困擾，但奇美醫學中心皮膚科強調這是錯誤的觀念，恐造成病灶的輕忽，其實兩者成因不同，好發年齡也有異，混為一談會延誤治療。

奇美的皮膚科主治醫師鄭百珊表示，依照不同的色素深淺、形態與分佈等情形，比較常見的斑包含了曬斑、肝斑，還有俗稱老人斑的脂漏性角化症等，多以輕熟男女至中老年族群為主，皮膚白皙或在戶外工作、活動的人是好發對象。

斑的成因多與日曬的累積以及皮膚老化有關，使用藥膏或雷射都是常用的治療方式，需諮詢專業醫師，視實際狀況給予不同的改善做法。

鄭百珊強調，要抗斑，防曬的觀念也很重要，如果沒有做好這點，任何的積極治療恐將徒勞無功。

至於青春痘，又稱為痤瘡、面皰或毛囊炎，是最惱人的常見皮膚疾病之一，在25歲前，高達8成以上的人，都有不同程度的困擾。鄭百珊說，青少年是好發年齡，多數在年紀增長後逐漸改善，但易長痘的人，到輕熟時期都還會一直出現病灶，治療上可以外敷藥膏或口服藥物合併使用。

鄭百珊指出，一般民眾常憑藉錯誤的自身經驗或網路資訊，耽擱了疾病的處理，若沒有盡早接受治療，嚴重的青春痘會在臉上留疤，甚至色素沉澱，愛美的人要切記。