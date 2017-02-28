《謠言終結站》孕媽肚尖懷男肚圓懷女？ 醫師：沒任何科學根據

2017-02-28

前言：

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記者方志賢／高雄報導

坊間流傳「可從孕婦的外貌來判斷胎兒是男是女」，例如：「媽媽懷的是男生，肚子會是尖尖的；懷女生，則肚子是圓圓的」；或者是「懷男寶寶，媽媽會長痘痘；懷女寶寶，則皮膚會變好」。

但婦產科醫師強調，這些說法都沒有任何科學根據，比較準確的作法是靠羊膜穿刺、超音波或染色體檢查，來確認胎兒的性別。

高醫婦產部產科主任詹德富表示，胎兒的性器官佔身體很小部分，況且身體是蜷曲的，不會因為是男生就頂得比較尖，這樣的傳說應該是「象形」的說法，早期沒有超音波或事先診斷的方式，以為男寶寶有突起的性器官，在媽媽的肚子裡就會是尖尖的，懷女生的肚子就是圓圓的，但這沒有任何科學根據。

另外，懷男寶寶或女寶寶，媽媽身上男性荷爾蒙量沒有差別，不會因為懷男生，男性荷爾蒙增加而長痘子，懷女生而皮膚就會變好了。比較準確的作法是靠羊膜穿刺、超音波或染色體檢查，來確認寶寶的性別，但無法從媽媽的外觀看出來。

詹德富指出，懷孕肚子的大小，與媽媽的肥胖度、體質有關，有些比較胖的媽媽肚皮厚，肚子看起來比較圓，有些媽媽子宮位置比較外側，胎兒會往外突出來，也有子宮往上長，肚子就比較不明顯，肚皮往外突也與腹肌較沒力有關；肚子大也可能懷雙胞胎或羊水比較多。

詹德富也表示，媽媽的骨盆腔是固定大小，胎兒越大，生產風險就越高，胎兒重量最好是3000~3200公克，這是最適合台灣婦女身材出生的胎兒重量。