路跑不能退費? 消基會籲納管
2017-02-25
去年國內路跑賽事共有740場，較2014年成長42%，且同項賽事報名費有逐年上漲的情形。但消基會調查16場即將舉辦的路跑活動，發現9場未列退費辦法，並規定報名後不得退費，違反體育署「路跑活動參與者安全維護及權益保障應注意事項」，違規率達56%，建議體育署制定「路跑活動定型化契約應記載與不得記載事項」。
體育署全民運動組組長呂忠仁表示，路跑賽事參與人數眾多，是否制定定型化契約，有討論空間。但會發函給縣市政府，宣導核定路跑活動前，嚴格審核計畫，包含明確的退費辦法。（記者吳欣恬、卓佳萍）
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 美航艦高調演訓 F/A-18升空還標記在南海
- 晶華酒店地下精品街火警 700住客疏散驚逃
- 厚！裘德洛 足角獨一無二
- 黨產會調查：救國團3階段 國民黨都介入
- 台三線固定測速照相 去年進帳4800萬
- ＶＸ比沙林毒氣強百倍
- 台北港貨櫃裝卸量 首度超越基隆港
- 高中木棒聯賽》穀保轟炸興大附農 盼宰平鎮復仇
- 基隆火車站南口停車場 3.6起免費試停
- 約旦F-16戰機墜毀沙烏地邊城 飛行員生還
- 英國會補選 工黨遇歷史性挫敗
- IS宣稱在敘國發動自殺攻擊 數十人喪生
- 喵喵療癒彩妝 卡娃伊擄人心
- 經典賽沒他很傷！ 王柏融專注對決侍JAPAN
- 童裝出清 初春挑新裝
- 學者：救國團隸屬變化 與蔣經國職務異動有關
- 中職「薪有簽簽結」 人數歷年最多
- 桃園》64家違法旅宿 名單全都露
- 憂美中貿易戰 台商忙買「保險」
- SBL》被台啤逆轉 台銀季後賽GG了
- 【深藍色心境】不懂女生
- 桃園》228連假賞花去 復興「櫻」姿煥發
- 不只辛龍 女星被爆中兩次頭獎抱走2億！
- 法國總統大選將至 民眾連署要歐巴馬參戰！
- 法總統大選民調 雷朋首輪獲26%支持領先
- 議員質疑音樂會涉綁標 北市交：不辦了
- 台東新港區漁會選舉 兩強相爭
- 228連假 墾丁、枋寮今起交管
- 容積增被抓包 廣慈環評退回
- 大賀兄弟曬鮮肉 大露屁股蛋
- 《送好康》徐玄出「輯」解放性感 少時老么飄女人味
- IAEA：伊朗已將獲准濃縮鈾限制儲量減半
- 陳沂激吻森竣 肉體不滿足
- 【異色童話館】長髮姑娘
- 自由廣場》學習歷程檔案不能這樣用
- 陽台加窗緊閉 一氧化碳中毒 母子雙亡
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Ex-lawmaker Pan Wei-kang joins KMT race
- 為活化暖身 南投舊議會拆違建
- 子瑜隨團攻日 媒體國籍變變變
- 布達佩斯女網賽》暌違2年 謝淑薇雙打爭冠
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：路跑不能退費? 消基會籲納管
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分