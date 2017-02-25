路跑不能退費? 消基會籲納管

2017-02-25

去年國內路跑賽事共有740場，較2014年成長42%，且同項賽事報名費有逐年上漲的情形。但消基會調查16場即將舉辦的路跑活動，發現9場未列退費辦法，並規定報名後不得退費，違反體育署「路跑活動參與者安全維護及權益保障應注意事項」，違規率達56%，建議體育署制定「路跑活動定型化契約應記載與不得記載事項」。

體育署全民運動組組長呂忠仁表示，路跑賽事參與人數眾多，是否制定定型化契約，有討論空間。但會發函給縣市政府，宣導核定路跑活動前，嚴格審核計畫，包含明確的退費辦法。（記者吳欣恬、卓佳萍）