客運3月調漲 統聯台中–台南貴1倍

2017-02-23

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕國道客運確定要漲價了！統聯客運、日統客運、亞聯客運和基隆客運三月一日起，將調整票價，葛瑪蘭客運則從三月四日起調漲票價；目前至少有八家國道客運已完成票價調整報備動作，但國光客運則還未獲公路總局核准。

8業者已報備 國光尚未核准

根據統聯客運新版的價格表，調漲幅度最大的是台中─台南的促銷時段，一○○元漲至二○○元，漲幅達一○○％，台北─台南促銷時段從二二○元漲至三七○元，漲幅達六十八％；漲最少的是台北─彰化原價時段，從三○○元漲至三一○元，漲幅三．三％。

葛瑪蘭客運票價平均調漲五％。台北─礁溪全票將從一○四元調漲至一一○元、台北─宜蘭從一二九元漲至一三七元，台北─羅東從一三五元漲至一四一元。

首都客運尚未再度公告調漲日期，但預計於三月初實施，台北─礁溪全票從九十元漲至九十二元，台北─宜蘭、羅東全票從一二○元漲至一二八元。

日統客運四條國道客運路線都要調整，台北─中正大學從三八○元漲至四二○元，台北─梅山、台北─四湖等，全票從三九○元調漲至四二○元。

亞聯客運台北─龍潭從一○○元漲至一一○元；基隆客運有兩條國道客運路線將調漲；國光客運方面，目前公路總局尚未核准票價調整方案；和欣及阿羅哈等客運業者也都醞釀調漲票價。

公路總局 將與業者檢討人力

公路總局表示，客運業者都是在政府核定的運價下去票價調整，沒有超過政府核定價格；未來會與客運業者針對班次、人力共同檢討。