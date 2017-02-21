台中饗食天堂花壽司 含菌數複驗仍超標

2017-02-21

〔記者張菁雅、蘇孟娟／台中報導〕台中市衛生局抽驗卅二件市售壽司，結果饗食天堂台中店的花壽司複驗後大腸桿菌群仍超標，衛生局將依規定裁處。

饗食天堂表示，該公司也自主將同批產品送至第三方檢驗單位檢驗，結果符合標準，會坦然面對衛生局的裁處，花壽司是饗食天堂的常態性商品，還是會持續供應。

業者：自主送驗合格

衛生局日前派員抽驗卅二件坊間各式壽司，初驗有八件不符衛生標準，經輔導衛生後再複驗，饗食天堂台中店（饗賓餐旅事業股份有限公司台中店）抽驗的「花壽司」，每公克大腸桿菌群最確數1100MPN/g，仍不符合規定（標準為1000MPN/g以下），依食安法可處三萬元以上、三百萬元以下罰鍰。

衛生局呼籲業者落實自主管理，製作即食食品前後需徹底洗淨雙手，生熟食、刀具、砧板應分開使用，減少交叉污染機率。

饗食天堂表示，為讓消費者放心，迄今仍對相關產品進行自主檢驗，另每月都會對各項產品不定期抽驗，同時加強員工教育訓練，養成良好衛生習慣。