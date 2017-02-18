瞄準頂尖學生／香港中大祭獎學金 300台生申請
2017-02-18
〔記者蕭玗欣／台北報導〕學測剛放榜，高三生正忙著選填志願，香港知名大學也跨海來台搶人才。香港中文大學今、明兩天來台面試，目標瞄準學測成績頂標以上的頂尖學生，達75級分還有新台幣300萬的全額獎學金，吸引300多名高中生申請面試，預估最後將錄取50至60個名額。
今明兩天來台面試
香港中大協理副校長王淑英表示，台灣學生基礎教育程度好，肯吃苦、自我管理能力也很強，不會喝醉酒、鬧事，對台灣學生印象非常好。
王淑英強調，美國總統川普上任後，美國許多政策都會趨於保守，未來會是亞洲的世界，香港經貿自由，是看世界的窗口，離台灣又近，學費相對歐美國家便宜，是很好的選擇。
高雄中學畢業、學測74級分，就讀香港中文大學計量金融學系三年級的張宸維表示，如今在香港已做過商業銀行、券商和國際管理顧問公司3份實習，今年暑假要去的投資銀行實習月薪就有台幣20萬元，若到國際知名的投資銀行轉正職，月薪可達30萬元，不過要與哈佛、柏克萊大學等畢業生競爭，沒想像中容易。
張宸維認為︰「香港大學生大一、大二就會很積極找實習，這點和台灣很不一樣。」不過台灣學生中文好、工作態度謙遜，到香港找工作還是很有競爭力。
北一女畢業的張馥雅，念香港中大計量金融學與風險管理科學二年級，最大的生活障礙是語言，因為想打入香港人圈子一定要學會講廣東話，但現在學校都有廣東話課程，學生會也有提供相關訊息，就算完全不懂也不用害怕。
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