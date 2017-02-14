核廢集中貯存 疑為規避最終處置場公投

2017-02-14

遭點名埋核廢 基澎金馬「誓死反抗」

〔記者黃佩君、林筑涵、陳炳宏、俞肇福、吳正庭、劉禹慶／綜合報導〕低階核廢料最終處置場址因地方不願公投難產，蘭嶼核廢遷移也多次跳票。台電去年九月向經濟部提出替代方案，將耗資八百億在無人島建設「集中式貯存場」，且因非最終處置不需公投。昨傳出台電已分析出基隆等四處地質適合區，經濟部官員證實未來可能一併放置高放核廢並修法做成最終處置，外界擔憂台電以集中式貯存「掩護」最終處置、規避公投一事恐成真。

被點到名的基隆市長林右昌則批「荒謬」、連江縣長劉增應「堅拒」、金門縣副縣長吳成典說「誓死反抗」、澎湖縣長陳光復回應不可能，四人都強調發展觀光都來不及，怎麼可能存核廢料？

經濟部二○一二年選定金門烏坵、台東達仁做為低階核廢料最終貯存場所，依法須進行公投，在地方不願公投情況下卡關。去年三月台電因蘭嶼核廢遷出計畫、時程跳票，遭原能會開罰一千萬元。

由於蘭嶼民意高漲，加上核一廠機組除役在即，將產生大量低階放射性廢棄物，台電去年底提報「低放處置計畫替代應變方案的具體實施方案」及「蘭嶼貯存場遷場規劃報告」，其中替代方案為在無人島建立集中式貯存場「暫放」核廢料。

昨傳出台電對集中式貯存場已選中包括基隆市、金門縣、連江縣與澎湖縣轄區內的四個無人島，台電及經濟部均不願證實。原能會副主委邱賜聰則表示，台電兩報告即將在十五日完成審查，屆時會予公開，內容未提及選址地點。但經濟部官員低調透露「的確有幾個地質條件較適合地區」。

台電2報告明完成審查 未提選址

官員表示，台電去年雖提交「集中式貯存場可行性評估報告」方案給經濟部，但因台電規劃處理期程過長，已要求補件。台電發言人林德福說，待原能會公告上述兩項報告審查結果後，修訂加入可行性評估報告中，再遞交經濟部。

經濟部次長楊偉甫表示，台電送件後一至兩個月內可審定，審定後將送到行政院永續會底下的非核家園小組，並邀集各界討論後才會具體選址。

楊偉甫也說，若最後對集中式貯存的選址有共識，也邁向最終處置場，還需要補一個高階處置選址條例。

官員坦承若集中式貯存成為最終處置場址，將可節省不少成本，「估計近千億並不誇張」。林德福則回應，集中式貯存是困境的出路之一，不是最終處置。